أضاف بنك الكويت الوطني مؤخرا ميزة جديدة من شأنها مكافأة حاملي بطاقة مايلز World Master Card الوطني الائتمانية وذلك بإضافة برنامج مكافآت الوطني الذي يعتبر من أضخم برامج المكافآت في الكويت ويتضمن أكثر من 600 محل مشارك، بالإضافة إلى برنامج مايلز الوطني.

ويكسب العملاء النقاط مقابل كل عملية شراء باستخدام بطاقة مايلز World Master Card الوطني الائتمانية، حيث أصبح بإمكانهم الآن اكتساب نقاط مايلز الوطني ونقاط مكافآت الوطني لنفس معاملة الشراء التي تتم لدى أكثر من 600 محل مشارك لمنحهم حرية اختيار جهة السفر المفضلة لديهم من دون قيود على تواريخ السفر على متن أكثر من 800 شركة طيران من بينها الإماراتية، الاتحاد، الخطوط البريطانية، طيران الجزيرة وفلاي دبي، إضافة إلى إمكانية الحجز في ما يزيد على 150 الف فندق ومنتجع حول العالم، والاستفادة من خدمات كبرى شركات تأجير السيارات العالمية، مع صلاحية للنقاط تمتد لغاية 3 سنوات من تاريخ الحصول عليها.

وفي حال كان للعملاء نقاط كافية لاستبدالها بنقاط مايلز، يمكن الحصول على التذاكر مجانا بالكامل دون سداد أي رسوم إضافية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من سعي البنك إلى تقديم حلول فريدة من نوعها للمسافرين الدائمين ومنحهم المرونة والحرية في اختيار شركة الطيران التي يودون السفر على متنها ووجهات سفرهم.

كما يحصل العملاء من خلال استخدام نقاط مايلز الوطني على فرصة الدخول المجاني إلى أكثر من 500 قاعة انتظار في أكثر من 300 مطار حول العالم، خدمة الكونسيرج المحلية والعالمية، التأمين المجاني على السفر تصل تعويضاته لغاية مليوني دولار سنويا، خدمة إيقاف السيارات المجانية إلى جانب العديد من العروض الخاصة محليا وعالميا لدى أهم الفنادق، المطاعم والمتاجر حول العالم.

ويكافئ الوطني عملاءه من حاملي بطاقة مايلز World Master Card الوطني الائتمانية بـ 10 آلاف نقطة تضاف فورا إلى رصيدهم من نقاط مايلز الوطني عند استخدامهم البطاقة للمرة الأولى بغض النظر عن المبلغ المستخدم.

كما يحصل عملاء بنك الكويت الوطني على نقاط مايلز الوطني مقابل كل عملية استخدام للبطاقة محليا، فيما يزداد رصيدهم من النقاط عند استخدام البطاقة خارج الكويت أو عبر مواقع الإنترنت.