قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين إن من المرجح أن يرفع المجلس أسعار الفائدة خلال اجتماع قادم، لكنها أشارت أيضا إلى عدم تيقن كبير بشأن السياسة الاقتصادية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت يلين إن تأخير رفع الفائدة قد يؤدي إلى تأخر صناع السياسات بمجلس الاحتياطي عن مواكبة منحنى الدورة الاقتصادية ويفضي في نهاية المطاف إلى رفع الفائدة سريعا ما قد يتسبب في ركود اقتصادي.

وأضافت في كلمة معدة سلفا لإلقائها أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ «الانتظار أطول من اللازم لرفع التيسير النقدي سيفتقر إلى الحكمة»، مشيرة إلى توقعات البنك المركزي بمزيد من التحسن في سوق العمل وارتفاع التضخم إلى 2%.

وأضافت «في اجتماعاتنا المقبلة ستعكف اللجنة على تقييم ما إذا كان التوظيف والتضخم يواصلان التطور، تماشيا مع هذه التوقعات وفي تلك الحالة فمن المرجح أن يكون من الملائم إجراء تعديل جديد على سعر فائدة الأموال الاتحادية».

ولم تذكر يلين ما إذا كان صناع السياسات بالمجلس يتوقعون أن يتطلب الاقتصاد رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، كما أشاروا في ديسمبر، ولم توضح ما إذا كانت الزيادة الأولى لسعر الفائدة هذا العام ستأتي خلال الاجتماع القادم في مارس أم في الاجتماع التالي في يونيو، وهو ما يتوقعه معظم المحللين.

تلقي يلين بشهادتها أمام الكونغرس للمرة الأولى منذ سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب، وقد أشارت إلى أوجه عدم التيقن التي تخيم على اتجاه السياسة الاقتصادية الأميركية.

وقالت «التغييرات في السياسة المالية أو السياسات الاقتصادية الأخرى قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية، فمن السابق لأوانه معرفة تغييرات السياسة التي ستجري أو طريقة تأثيرها على الاقتصاد».

وقالت ييلن «آمل أن تتناسب تعديلات السياسة المالية مع الهدف القاضي بابقاء ميزانية الولايات المتحدة على مسار مستدام».

وحذرت أن «التعديلات في السياسة المالية وإجراءات أخرى قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية» لافتة من جهة أخرى إلى تزايد نمو اقتصاد الولايات المتحدة واقتراب التضخم من هدف 2%، ما قد يؤدي بالاحتياطي المركزي إلى زيادة الفوائد قريبا.

وأضافت يلين أن الانتظار مطولا قبل زيادة الفوائد «غير مستحب»، مشيرة إلى اضطرار الاحتياطي المركزي في تلك الحالة الى زيادة كلفة القروض فجأة تحت طائلة الإخلال بالأسواق المالية والتسبب بانكماش.