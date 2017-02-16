عندما نحصل على سعر مناسب نبيع وعندما نرى سلعة جيدة نستحوذ..

مناقصة العدادات الذكية تعكس رؤية المجموعة في تحسين استثماراتها

استقرار استثماراتنا في العراق بعد تسوية ملفات عالقة

استطعنا الحصول على رخصة شاملة في السعودية للوصول إلى أكبر قدر من العملاء يوسف لازم

أعلنت مجموعة زين و«iflix» الرائدة عالميا في مجال خدمات بث الأفلام والبرامج والمحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت في الأسواق الناشئة عن تأسيس كيان تجاري مشترك تحت اسم «iflix Arabia» لتوفير خدمات عالمية الطراز في بث المحتوى الترفيهي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وذكرت زين أن الكيان التجاري الجديد «iflix Arabia» سيكون مقره الرئيسي في دبي، مبينة أن هذا التحالف الاستراتيجي سوف يضيف الأسواق التي تعمل فيها زين إلى نطاق التواجد الجغرافي لـ «iflix»، حيث سيغطي أسواق الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، لبنان، والسودان، مع امكانية التوسع إلى اسواق إقليمية إضافية مستقبلا.

وأوضحت زين خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقدته أمس في مقرها الرئيسي أنه من المقرر أن يتم الإطلاق التجاري لخدمات «iflix» عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من العام 2017، حيث ستبدأ «iflix» بفتح مكتبتها التلفزيونية والسينمائية لعملاء مجموعة زين، وتوفير تشكيلة واسعة من آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية مصحوبة بترجمة نصية عربية وانجليزية، كما ستوفر محتوى فيديو عرض أول، وسلسلة حصرية من البرامج الفائزة بجوائز أكاديمية شهيرة.

ومن هذا الجانب، كشف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين بدر ناصر الخرافي عن توجه الشركة الى الاستحواذ على استثمارات إيجابية تهدف الى رفع معدلات الأرباح والايرادات، مبينا ان خطط الشركة في التوجه للتخارج من بعض الحصص يقوم على دراسات متأنية تركز على تحقيق تطلعاتنا.

وقال: «عندما نحصل على سعر مناسب نبيع وعندما نرى سلعة جيدة نستحوذ».

واضاف الخرافي في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الصحافي للإعلان عن تأسيس كيان تجاري مشترك تحت اسم «iflix Arabia» لتوفير خدمات عالمية الطراز في بث المحتوى الترفيهي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، أن الشركة تسعى الى الاستثمار في المدن الذكية ولديها تطلعات كبيرة في هذا المجال الذي شرعت فيه منذ عامين، مؤكدا ان نجاح الخطة يعكس الجهود المبذولة لفريق العمل للوصول الى أهداف الاستراتيجية المنشودة. وحول ما يتردد عن تخارج مجموعة الخرافي من زين، أكد الخرافي عدم وجود أجندة للتخارج منها أو من أي أصل من أصول المجموعة الجيدة، قائلا: «كل شيء من استثماراتنا عزيز علينا».

وفيما يخص صفقة الخرافي ناشيونال قال ان الكويت تطرح مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية ونحن في هذا الصدد نقف على الطريق الصحيح، لافتا الى ان البعض يكرر سؤال حول ماذا تطرحون للبيع ونحن نقول لماذا لا تسألونا عن مساعينا نحو الاستحواذ على استثمارات أخرى؟! وحول المناقصة التي حصلت عليها المجموعة مع وزارة الكهرباء في شأن العدادات الذكية، اكد الخرافي انها من المشاريع التي تعكس رؤية المجموعة في تحسين استثماراتها.

وفيما يخص الاستثمارات في العراق، اكد الخرافي ان المجموعة استطاعت ان تقوم بعمل تسويات لملفات عالقة، ما يؤكد استقرار الاستثمارات بشكل اكبر واكثر امانا، وهي لن تحد من استثماراتنا هناك.

وعن استثمارات المجموعة بالسوق السعودي أوضح الخرافي أن زين استطاعت أن تحصل أخيرا على الرخصة الشاملة التي تهدف الى لوصول الى أكبر قدر ممكن من العملاء بما ينعكس على بيئة الأعمال بصور إيجابية تعزز ثقة الجمهور في الخدمات التي تقدمها الشركة هناك.

وحول تطور اعمال الشركة في السوق السوداني أفاد الخرافي بأن ظروف العملات أثرت على بعض الاستثمارات حالنا حال باقي الشركات وهو أمر ليس بأيدينا، مشيرا الى ان الشركة اتجهت الى بعض الأصول العقارية والقطاعات المدرة للدخل، حيث شهدت التدفقات النقدية ارتفاعا إيجابيا في حين تسعى الشركة الى بحث الحلول لتجنب الخسائر، مضيفا أنه تم شراء بعض الأراضي بهدف خفض الخسائر، حيث تلتزم الشركة بالقوانين المعمول بها في السودان.

وحول اطلاق الخدمة الجديدة قال بدر الخرافي أن اطلاق «iflix Arabia» سيسهم في خلق قيمة مضافة لمجموعة «زين»وفيما يتعلق بأرباح «زين» عن 2016 أكد أنها جيدة لكن ننتظر اجتماع مجلس الإدارة، لافتا الى أن الأرقام مستمرة في التحسن والأداء سينعكس إيجابيا على الأرباح.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين سكوت جيجينهايمر ان «أبلت iflix تبذل جهدا استثنائيا على صعيد قيادة ثورة المحتوى الترفيهي في آسيا، حيث باتت عنوانا للجهات التي تقدم منتجات رائدة في مجال خدماتها».

وبين بقوله «هذا التحالف الاستراتيجي يأتي في إطار أعمال»جبهة زين الرقمية والإبداعية«التي أطلقتها المجموعة قبل أكثر من عامين، والتي تستهدف من خلالها رصد وتحديد مجالات أعمال جديدة، وشراكات استراتيجية تحقق قيمة مضافة، وفرص الاستحواذ، واستثمارات جديدة، من شأنها أن تخلق مصادر جديدة للدخل من أجل الاستغلال الكامل لشبكات البرودباند عالية السرعة التي تملكها المجموعة».

وتابع: «نتطلع من خلال هذا التحالف إلى وضع قاعدة عملائنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل نطاق محتوى خدمات iflix، والاستفادة من المحتوى الثري لسلسلة ضخمة من الأفلام والبرامج والمسلسلات التلفزيوني».

وأشار جيجينهايمر إلى أن إطلاق الكيان التجاري المشترك «iflix Arabia» يسهم في خلق قيمة هائلة للأطراف ذات المصلحة لدى كل من مجموعة زين و«iflix»، وذلك في ضوء الطاقات التعاضدية والتكاملية التي ستخلقها تلك الشراكة، وتدفقات الإيرادات الجديدة التي ستتولد من خلال الإقبال المتوقع على هذه الخدمة الجذابة.

من جانبه، قال المؤسس المشارك لشركة «iflix» مارك بريت» مجموعة زين هي رائد حقيقي على صعيد الابتكار، وتطور الأعمال الرقمية، وهذا التعاون الثنائي يمثل خطوة مثيرة في سياق قصة نمو «iflix»، إذ اننا نطلق خدماتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شريك يشاركنا رؤيتنا والتزامنا إزاء تقديم خدمة متميزة وخلق تجارب رائعة لعملائنا.

وأضاف جون بول ماكيرلي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة IFLIX «التحالف بين مجموعة زين و«iflix» سيمكن الطرفين من قدرات أكبر لتزويد العملاء خدمات المحتوى الأكثر معقولية وموثوقية، فهناك مزيج رائع من قوائم المحتويات الترفيهية العالمية والمحلية ستصل إلى الجماهير من خلال استخدام شبكات مجموعة زين الرائدة».

وأضاف ماكيرلي قائلا: مع كل اشتراك سيسمح للمشترك بأن يصل إلى الخدمة من خلال خمسة أجهزة، بما في ذلك الهواتف النقالة وأجهزة اللاب توب، الحواسيب اللوحية، والتلفزيون، وهناك خاصية حصرية بمشتركي «iflix»، وهي أنهم سيستطيعون القيام بتنزيل الأفلام والبرامج التلفزيونية، كي يشاهدوها لاحقا دون الاتصال بشبكة الانترنت.

رؤية مستقبلية جديدة لـ «زين»

قال بدر ناصر الخرافي في بداية المؤتمر ان قبل أكثر من عامين أعلنت مجموعة زين عن استراتيجيتها ورؤيتها الجديدة، وهي تدرك جيدا أنها إذا ما استمر تركيز أعمالها في خدمات الاتصالات التقليدية (الصوت والإنترنت)، فإن المستقبل لن يبعث بالتفاؤل في هذه الحالة..، هذا الأمر ينطبق على جميع شركات الاتصالات في العالم، وليس زين فقط، ولذلك كان لابد من الاستمرار بالتقدم وبالسرعة الكافية لضمان مستقبل أفضل لنا، وانطلاقا من هذا تبنت المجموعة خطة التحول لمشغل الاتصالات الرقمي، والان وبعد عامين ونصف العام، من إعلاننا عن هذه الاستراتيجية، نستطيع أن نقول أن المجموعة سجلت نجاحات رائعة على أكثر من محور في هذا التوجه الاستراتيجي، حيث نجحت زين في دخول مجالات حلول المدن الذكية، وخدمات التطبيقات الابتكارية، واستثمرت في عدد من الصناديق الاستثمارية العالمية المتخصصة في مجالات التكنولوجيات الناشئة، ودخلت في شراكات مع مؤسسات دولية وعالمية.