قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج في حين زادت مخزونات البنزين وهبطت مخزونات نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 9.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير بينما توقع المحللون زيادتها 3.5 ملايين برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 702 ألف برميل.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 435 ألف برميل يوميا حسبما أظهرته بيانات الإدارة. وتراجع معدل تشغيل المصافي 2.3 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتراجع بمقدار 752 ألف برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 689 ألف برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 696 ألف برميل.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام 1.34 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.