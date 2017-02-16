ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير مع إقبال الأسر على شراء الإلكترونيات ومجموعة من المنتجات الأخرى وهو ما يشير إلى طلب محلي مستدام ربما يدعم النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.

وتدعمت توقعات التحسن الاقتصادي ببيانات أخرى امس الأربعاء أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي مسجلة أعلى زيادة لها في نحو أربع سنوات.

وجاءت التقارير التي تبعث على التفاؤل بعد يوم من تلميح جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات التجزئة زادت 0.4% الشهر الماضي.

وتقرر تعديل مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر بالارتفاع لتظهر زيادة قدرها 1% بدلا من زيادة 0.6% في التقدير السابق.

جاءت الزيادة في مبيعات الشهر الماضي رغم هبوط مبيعات السيارات لأدنى مستوياتها في عشرة أشهر.

ومقارنة بيناير من العام الماضي تكون مبيعات التجزئة ارتفعت 5.6%.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية تكون مبيعات التجزئة قد زادت 0.4% بعد ارتفاع مماثل في ديسمبر.

وتسمى هذه الفئة بمبيعات التجزئة الأساسية وهي الأقرب لمكون إنفاق المستهلكين المستخدم في قياس الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الاقتصاديون زيادة مبيعات التجزئة 0.1% وارتفاع المبيعات الأساسية 0.3% الشهر الماضي.