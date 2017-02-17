أحمد مغربي

أصدرت شركة نفط الكويت تعميما بإجراء تغييرات تنظيمية سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الاحد المقبل.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، تعيين مديرين جديدين 7 رؤساء فرق.



وفي مديرية الخدمات المشتركة وتحديدا في مجموعة الصحة والسلامة والبيئة تم تعيين علي حسن الفيلكاوي مديرا للمجموعة.



وفي مديرية الشؤون الإدارية والمالية تم تعيين صادق محمد أحمد رئيسا لفريق عمل المدفوعات المالية.



وفي فريق عمل الحسابات الدائنة تم تعيين عبدالعزيز هادي المطيري رئيسا للفريق.



أما في مديرية الحفر والتكنولوجيا وتحديدا في مجموعة المساندة الفنية فتم تعيين بندر غالب المطيري مديرا للمجموعة.



وفي مجموعة الحفر العميق سيتم تعيين رئيس فريق عمل الحفر العميق وإصلاح آبار الغاز II في وقت لاحق.



أما مديرية جنوب وشرق الكويت، وتحديدا في مجموعة من الخدمات المساندة (جنوب وشرق الكويت) تمت إعادة تسمية فريق عمل ادارة المشاريع (شرق الكويت) ليصبح فريق عمل إدارة المشاريع I (جنوب وشرق الكويت)، وأصبح اسماعيل يعقوب ماتقي رئيسا لفريق عمل ادارة المشاريع I (جنوب وشرق الكويت).



وتمت إعادة تسمية فريق عمل ادارة المشاريع (جنوب الكويت) ليصبح فريق عمل إدارة المشاريع II (جنوب وشرق الكويت) وأصبح محمد فضي الرشيدي رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع II (جنوب وشرق الكويت).



وتم الغاء فريق عمل المشاريع العامة وتم استحداث فريق عمل خدمات المشاريع (جنوب وشرق الكويت) وأصبح منصور ناصر العجمي رئيسا للفريق.



أما مجموعة مساندة العمليات ومن فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (جنوب وشرق الكويت) فأصبح نايف عبدالله الحربي رئيسا للفريق.