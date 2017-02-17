محمود عيسى

نقلت محطة بلومبيرغ الاخبارية تصريحا للرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر قال فيه إن الكويت مستمرة في خططها الرامية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، في ظل الاستعدادات الجارية بعد انقضاء اجل اتفاقية أوپيك.



وأضاف أن شركة نفط الكويت تنوي رفع طاقتها الإنتاجية من مستوياتها الحالية البالغة 3.15 ملايين برميل يوميا.

واشار الى ان شركة نفط الكويت لديها خطة خمسية للوصول إلى 3.65 ملايين برميل يوميا بحلول 2021، وبالتالي فانها لن تتمكن من إيقاف الاستثمار في تلك الخطة، مؤكدا بقوله «سنستفيد من صفقة أوپيك لتخفيض الإنتاج لإجراء صيانة على مرافق حقول النفط».

من ناحية اخرى، قال جعفر ان الشركة تنتج في الوقت الحاضر 2.7 مليون برميل يوميا وانها ستبقى على هذا المستوى وفقا لاتفاق أوپيك، مضيفا أن الشركة تملك حتى اللحظة، طاقة انتاجية قدرها 3.15 ملايين برميل يوميا، وبرغم ذلك فانها ستبقى ممتثلة لتطبيق اتفاق «أوپيك».

وانتهى جعفر الى القول ان شركة نفط الكويت وقعت 3 اتفاقيات للخدمات النفطية مع شل، واتفاقية أخرى مع شركة بي بي، لتطوير مشاريع تنقيب وإنتاج، فضلا عن جهودها وخططها الرامية لحفر أولى آبارها البحرية بحلول نهاية العام الحالي، منها آبار قريبة من جزيرة فيلكا، كما تخطط الشركة لإغلاق منشآت وحقول نفطية في شرق وجنوب البلاد للصيانة، بينما ستظل الحقول الشمالية مفتوحة لإنها تنتج خاما أعلى جودة حيث يمكن استخدامه لاغراض التصدير.