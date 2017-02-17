أقام بنك وربة حفلا خاصا لموظفي إدارة الفروع وذلك على خلفية النتائج الإيجابية التي حققها البنك في العام ٢٠١٦ والتي تمثلت في الارتفاع الإيجابي في جميع المستويات.

حضر الحفل الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم ورئيس المجمـوعـة المصرفيـة سايمون كليمنت ومدير إدارة الفروع مساعد المزيد وعدد من مدراء الفروع وموظفيهم.

ويولي بنك وربة موظفيه أهمية كبيرة بشكل عام وموظفي ادارة الفروع بشكل خاص باعتبارهم العضد الرئيسي في تطور البنك وواجهته أمام العملاء الأمر الذي يساهم في تقديم أفضل الخدمات والحلول لعملاء البنك تحت شعار «نتميز بالحلول»، حيث تقوم الإدارة التنفيذية للبنك بتوفير كل الاحتياجات اللازمة والتي تساهم في تطويرهم من دورات تدريبية والاحتفاليات بالإضافة إلى تكريم المتميزين منهم وغيرها العديد من الفعاليات التي تساهم في رفع مستوى الخدمة للعملاء.

عن بنك وربة

تأسس بنك وربة بموجب مرسوم أميري وتم تسجيله رسميا في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي في 5 أبريل ‏‏2010.



يقدم البنك مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات والحلول المصرفية الرائدة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ‏وتتوافر هذه الخدمات من خلال مجموعات أربع وهي: المجموعة المصرفية للأفراد ومجموعة تمويل الشركات والمجموعة المصرفية للاسـتـثـمار ‏ومجمـوعـة الخزينة.



لدى البنك ‏‎10 فروع في أماكن استراتيجية، ويبلغ عدد العاملين تحت مظلته أكثر من 400 موظف.‏