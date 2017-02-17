احصل على هدية بقيمة 100 دينار فور تحويل راتبك





أجرى البنك الأهلي الكويتي السحب الثاني والأربعين لحملة «ضاعف راتبك» الأسبوعية بتاريخ 13 فبراير 2017.

وقد تمت عملية السحب في الفرع الرئيسي للبنك، بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي أعلن عن الاسمين الفائزين لهذا الأسبوع.

ويتضمن العرض الترويجي سحبا أسبوعيا يشمل فائزين اثنين في كل سحب وتستمر الحملة حتى 27 يونيو 2017.

وفاز بالسحب هذا الأسبوع كل من: أميت كومار كابيل ـ فرع الفحيحيل، وبدر أحمد البهبهاني ـ فرع حولي.

ويحصل العملاء الجدد فور تحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي على هدية بقيمة 100 دينار تضاف لحسابهم، إلى جانب الدخول في سحوبات أسبوعية للحصول على فرصة لمضاعفة رواتبهم.

أما العملاء الحاليون الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي، فلديهم الفرصة أيضا لدخول سحب منفصل والفوز بضعف الراتب.

ومن المقرر أن يجري البنك السحب التالي في 20 فبراير 2017 حيث سيتم الإعلان عن فائزين جديدين بعد ذلك مباشرة من خلال وسائل الإعلام المحلية والتواصل مع الفائزين بشكل شخصي بعد إجراء السحوبات.

للحصول على المزيد من المعلومات حول البنك الأهلي الكويتي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني eahli.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على الرقم 1899899.