الأباصيري: الشركة لديها العديد من المشاريع في إنجلترا وتركيا والبوسنة





أعلنت شركة كي بي آر العقارية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وقال المدير التنفيذي في الشركة حسين الأباصيري ان الشركة ستقدم خلال المعرض أفضل العروض العقارية الحصرية لديها، مؤكدا حرص الشركة على التواصل الدائم والمستمر مع عملائها في تقديم أفضل الخدمات والفرص العقارية المميزة.

وأشار الأباصيري إلى أن الشركة لديها العديد من المشاريع المميزة في إنجلترا وتركيا والبوسنة، لافتا إلى أن الشركة ستطرح منها مشروعين في مدينة إسطنبول.

وأوضح الأباصيري ان المشروع الأول يعد من أفضل المشاريع بالمنطقة، وذلك لموقعه الجيد وسط المدينة وقربه من مطار أتاتورك وجميع الخدمات ويتميز المشروع بالتسليم الفوري وأسعار تنافسية مع سهولة بالسداد، أما المشروع الثاني فهو مشروع فيلات بإطلالة مباشرة على بحر مرمرة بتسليم فوري وأسعار تنافسية وسهولة بالسداد أيضا.

ولفت الأباصيري إلى ان الشركة ستطرح أيضا مشروعا في مدينة طرابزون الساحرة على الطريق الساحلي مباشرة ويمتاز المشروع بوجود جميع الخدمات ومول تجاري ضخم وإطلالات مباشرة على البحر الأسود.

وبين ان الشركة ستطرح مجموعة من المشاريع في المملكة المتحدة، ومن أبرزها مشاريع الشركة في مركز مدينة مانشستر ومركز مدينة ليفربول التي تتمتع بالرفاهية والفخامة وخدماتها الفندقية وقربها من جميع الأماكن الحيوية سيرا على الأقدام.

أما في البوسنة، فقال الأباصيري إن الشركة ستطرح مشروع لؤلؤة وهو أفضل مشروع بمنطقة اليجا لما يتمتع به من خدمات ووسائل راحة ذات مقاييس عالمية ويتميز المشروع أيضا بقربه من مطار سراييفو ومركز المدينة.