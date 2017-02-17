سنيسي: المشاريع الفائزة ستمثل الكويت في «ميكر فير» نيويورك





اختتمت الشركة الكويتية للاستثمار فعاليات معرض الصناع العالمي ميكر فير الذي أقيم في الكويت لأول مرة، بتكريم 10 صناعات وأفكار طموحة من إجمالي نحو 80 مشروعا، يوم السبت الماضي بحضور مسؤولي الشركة والجهات الراعية للمعرض.

وتقدم مدير أول العلاقات العامة والإعلام بالشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان، بالشكر لصاحب السمو الأمير على رعايته السامية للمعرض الذي أشعل طاقات شبابية كويتية وخليجية كامنة من خلال أفكارهم ومشاريعهم التي نالت إعجاب الجمهور الزائر ولجنة التحكيم، إذ ان تلك المشاريع في النهاية تعزز من شعار «صنع في الكويت» خصوصا أن منها ما يرقى الى مستوى الإنتاج المحلي والإقليمي.

وقال الرشدان في بيان صحافي صادر عن الشركة ان Maker Faire Kuwait شهد إقبالا جماهيريا كبيرا على مدى ثلاثة أيام محققا نجاحا منقطع النظير على جميع المستويات خصوصا أن المعرض في سنته الأولى وهذا يؤكد حرص الشركة على تنظيم المعرض العام المقبل 2018 بشكل موسع ومختلف ولمدة أربعة أيام، لاسيما أن المعرض يحظى برعاية أميرية سامية ودعم من مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص.

وأفاد الرشدان بأن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي والمدير العام فواز الأحمد، بالإضافة لممثلين عن الجهات الراعية في مقدمتهم بنك الكويت الوطني الذي مثله مساعد المدير العام للاتصالات والعلاقات العامة منال المطر، وممثل عن ميكر فير الأميركي مايك سنيسي، قدموا الجوائز للفائزين العشرة سواء في المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا أو الأخرى الفنية والحرفية.

الفائزون عن الفئة الأولى التكنولوجيا: إسراء عزت العريان ـ الأول Diabetic wound detector، فاطمة عباس تقي ـ الثاني The harvesting robot، فاطمة ثاري الرشيدي ـ الثالث Ability wheelchair، روان يعقوب الأسد ـ الرابع Rico، وصالح علي ناصر الحودي ـ الخامس Exercise devise.

أما الفئة الثانية المشاريع الحرفية والفنية فقد فاز فيها كل من: نواف حسين الودعاني ـ الأول lampshades، علي طاهر المزيدي ـ الثاني Kuwait knives maker، فهد فالح الهاجري ـ الثالث Chainsaw wood carving، محمد اسماعيل درويش ـ الرابع (مجسمات فلين)، وندى عبدالله الخراز ـ الخامس Mama work.

وأعرب الرشدان عن امتنان وشكر الشركة الكويتية للاستثمار من جميع الجهات المشاركة والراعية المساهمة في نجاح معرض ميكر فير الكويت KuwaitMakerFaire في دورته الأولى والتي تتمثل في: بنك الكويت الوطني، وزارة الشباب، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، شركة معرض الكويت الدولي، كامكو للاستثمار، ماكدونالدز، تويوتا الساير، بنك الكويت الصناعي، وزارة الإعلام ـ قطاع السياحة، كي آي سي للوساطة المالية، شركة الأولوية للسيارات، مجموعة الرأي الإعلامية التي قدمت رعايتها للمعرض، كما أعرب عن شكره لمختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء التي حرصت على نقل وقائع المعرض. وأعرب سنيسي عن رغبته في تبني المشاريع الفائزة وبعض المشاريع المميزة لتمثل الكويت بمعرض الميكر فير الأم بنيويورك، مضيفا أن الكويت بإمكانها تنظيم المعرض مرتين خلال 2018 بعد النجاح الكبير في تنظيمه هذا العام من قبل الشركة الكويتية للاستثمار، بالاضافة الى حجم وأهمية المشاريع لدى الشباب الكويتي والخليجي، وهناك آخرون كثر يرغبون في المشاركة خلال العام المقبل.