أنشطة وجوائز تشمل مختلف المناطق والمجمعات في الكويت





أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، مؤخرا حملة «أكثر» مع VIVA، التي ستمنح العملاء تجربة حقيقية وجوهرية وترتقي بالتواصل بينها وبينهم. وسيكون المواطنون والمقيمون في الكويت على موعد مع التحديات والمفاجآت والجوائز الحتمية المخصصة لجميع الشرائح والفئات.

وتعليقا على هذه الحملة، قال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في VIVA أندرو حنا: «هذه المبادرة تهدف إلى التواصل مع العملاء أينما وجدوا، وهي تأتي ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها VIVA مؤخرا لتفعيل وتعزيز التفاعل مباشرة ووجها لوجه مع عملائها الذين يشكلون الأساس الذي تتمحور حوله كل أنشطتها وفعالياتها».

من جهته، قال مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA عبد الرزاق العيسى: «ستكون الاحتفالات بعيدي الوطني والتحرير مميزة مع VIVA هذا العام، من خلال أنشطة وفعاليات رياضية ستؤهل الشباب المشاركين فيها لدخول أكاديميتي VIVA ريال مدريد وVIVA مانشستر يونايتد لكرة القدم».

وقد لاقت هذه الحملة والتي تستمر لمدة شهرين قبولا من الجمهور، حيث شارك الآلاف في الأنشطة الخمسة الأسبوعية، وتفاعلوا مع فريق عمل VIVA المتواجد على الأرض، الأمر الذي ساهم في بث الفرح والسرور لدى جميع المشاركين.

وتتضمن حملة «أكثر» مع VIVA، ألعاب خفة ومهارات في كرة القدم تمتع الكبار والصغار على حد سواء، الذين يمكنهم المشاركة أيضا في ألعاب مختلفة مثل كرة السلة، الكركيت، الحلقات، ورمي السهام.

وسيتم الإعلان عن العديد من المفاجآت خلال الفقرات والألعاب إلى جانب العديد من الجوائز القيمة.

وستشمل الأنشطة مختلف المناطق في الكويت تأكيدا على سعي VIVA الدائم لإرضاء كل العملاء.

وسيتواجد فريق عمل VIVA في مجمع الأفنيوز، مجمع المهلب، مجمع المارينا، مجمع أرابيلا، قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، حديقة الشهيد، الجامعات والديوانيات.

حملة «أكثر» مع VIVA هي دليل على أن الحياة لديها الكثير لتقدمه، والتزام VIVA بتواجدها الدائم في طليعة الابتكار ليس فقط كرائدة في مجال التكنولوجيا، ولكن أيضا كشركة تهتم بكل ما يسعد ويلبي حاجات العميل.