ملتقى عالمي لتبادل أفضل الممارسات بين رواد العلاقات العامة





اختارت «يوروكوم ورلد وايد»، إحدى أبرز الشبكات الدولية للشركات المستقلة العاملة في مجال الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة، إمارة دبي لاستضافة أعمال مؤتمرها السنوي السادس عشر للأعضاء، المقرر انعقاده في 17 مارس المقبل وسط مشاركة واسعة من رواد العلاقات العامة من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأميركا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا.

ويكتسب المؤتمر المرتقب أهمية عالية باعتباره منصة استراتيجية لتعزيز التواصل الفعال بين الأعضاء، فضلا عن تشجيع تبادل أنجح التجارب وتقييم أفضل الممارسات المتبعة في مجال العلاقات العامة في مناطق مختلفة من العالم.

وسيتخلل جدول أعمال الحدث مناقشة أبرز القضايا المؤثرة على واقع ومستقبل العلاقات العامة عالميا، وفي مقدمتها الأدوار المتغيرة للاتصالات، تأثير المقاييس على صناعة العلاقات العامة وفن استقطاب اهتمام الجمهور في عصر العولمة.

ومن المقرر أن تستضيف «أورﻳﻨﺖ ﺑﻼﻧﻴﺖ»، العضو في شبكة «يوروكوم ورلد وايد»، «المؤتمر السنوي السادس عشر للأعضاء».

وتعد «أورينت بلانيت»، التي تتخذ من دبي مقرا رئيسا لها، إحدى أسرع شركات العلاقات العامة والاتصالات التسويقية نموا في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بفريق ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ في ﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ الخدمات عالمية المستوى ﺑﺎﻟﻠﻐات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ والإنجليزية والفرنسية.

وتتمتع الشركة بحضور إقليمي قوي، يستند إلى علاقات متينة مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين وشبكة واسعة من المكاتب الفرعية المنتشرة في دول الخليج العربي ومنطقة المشرق العربي وشمال أفريقيا.

وقال رئيس مجلس إدارة «يوروكوم ورلد وايد» روبن بيكر: «يحظى المؤتمر السنوي السادس عشر للأعضاء بأهمية عالية كونه يقام للمرة الأولى خارج أوروبا.



ويأتي اختيارنا لدبي لتكون الوجهة المضيفة لملتقى أعضائنا بالنظر إلى ما تتمتع به من مكانة رائدة على الخارطة الدولية وموقع استراتيجي في قلب منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل منها المنصة المثلى لمناقشة أبرز التحديات الناشئة والمحتملة وأهم الفرص المتاحة لتعزيز نمو قطاع العلاقات العامة في المستقبل.»

من جانبه، قال، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت» نضال أبوزكي: «تشرفنا استضافة المؤتمر السنوي السادس عشر لأعضاء (يوروكوم ورلد وايد)، والذي سيمثل بلا شك منصة استراتيجية مهمة لاستعراض أحدث التطورات المتلاحقة في قطاع الاستشارات التسويقية في منطقة الشرق الأوسط وتسليط الضوء على أهميتها المتنامية بالنسبة للرواد والمعنيين بالعلاقات العامة في العالم.



ونرحب من جانبنا بأعضاء الشبكة الدولية المستقلة، والذين نتطلع إلى تعريفهم على الآفاق الواعدة والفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع العلاقات العامة في المنطقة».