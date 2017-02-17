أوصى مجلس إدارة شركة إعادة التأمين الكويتية بتوزيع 8% منحة عن العام الماضي.



وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع من العام الماضي 29.3%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2015.



وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 1.7 مليون دينار، مقابل ربح قيمته 1.3 مليون دينار للربع الرابع من عام 2015.



كما أظهرت النتائج تراجع أرباح الشركة في العام الماضي 39%، لتصل إلى 1.9 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 3.2 ملايين دينار عام 2015.



وقالت الشركة في بيان للبورصة ان تراجع الأرباح السنوية جاء بسبب خسارة في سعر صرف العملات الأجنبية وانخفاض دخل الاستثمار بسبب الانخفاض في تقييم العقارات الاستثمارية.