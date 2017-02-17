العجيل: الأداء التشغيلي القوي وإدارة المخاطر بامتياز أثمرت بناء منصة مصرفية قوية

%407 نسبة التغطية بعد خصم الضمانات.. و16.7% معدل كفاية رأس المال

%8 نمو الإيرادات الأساسية إلى 236 مليون دينار

%7 نمو القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 4.3 مليارات دينار

%1 انخفاض نسبة الأصول غير المنتظمة بعد خصم الضمانات





أعلنت مجموعة بنك برقان نتائجها المالية للعام 2016، حيث حققت أرباحا صافية بقيمة 68 مليون دينار بنمو 12% مقارنة مع 61 مليون دينار للعام 2015، وبلغت ربحية السهم 28 فلسا مسجلة بنمو 15% مقارنة مع 25 فلسا حققت في نهاية 2015 (بعد استثناء الربح من العمليات الموقوفة الناتجة من بيع البنك الاردني- الكويتي في ديسمبر2015).

وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% للسهم، وأسهم منحة بنسبة 5%.

ومقارنة مع السنة الماضية ومع الأخذ بعين الاعتبار تغيرات قيمة العملات الأجنبية والإيرادات غير المكررة، حققت الإيرادات الأساسية نموا 8% لتصل إلى 236 مليون دينار.



ومقارنة بالسنة الماضية أيضا، نمت القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء 7% إلى 4.3 مليارات دينار.

من جهة أخرى، انخفضت نسبة الأصول غير المنتظمة بعد خصم الضمانات إلى 1%، بينما بلغت نسبة التغطية بعد خصم الضمانات 407%، وقد بلغ معدل كفاية رأس المال16.7% وفقا لمقررات «بازل 3» كما في31 ديسمبر 2016.

وتعليقا على النتائج المالية السنوية، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل: «أنه كما كان مخططا ومتوقعا، أثبت نموذج الأعمال المرن والحذر الذي يعتمده بنك برقان قدرته على النجاح في مواجهة التحديات والتطورات الناجمة عن التغييرات الرقابية، وأسعار الفائدة المنخفضة وشح الاستثمارات، وتقلبات الأسواق المالية والاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة والعالم».

وأشار العجيل الى «انه بالنظر في النتائج المالية، يمكننا بشكل مريح وبكل ثقة أن نستنتج أن الأداء الفعلي لمجموعة بنك برقان يظل ثابتا وقويا.



فعلى الرغم من تحقيق المجموعة لربح صافي بلغ 68 مليون دينار بنمو 12% مقارنة بالعام السابق، فلتحليل أكثر دقة، تظهر النتائج المالية بأن صافي الأرباح الحقيقية في 2016 بلغت 70 مليون دينار عاكسة بنمو 23% من عام 2015 وهذا عند استبعاد البنود الاستثنائية كالربح من العملات الأجنبية وغيرها».

وأضاف العجيل: «جدير بالذكر ان هذه النتائج المالية القوية والأرباح المعلنة تأتي بعد تجنيب مخصصات احترازية بقيمة 24 مليون دينار للعام 2016 ككل وما يعادل 9 ملايين دينار فقط في الربع الرابع والأخير من السنة والذي بدوره يعتبر من أقوى النتائج الربعية من ناحية الأداء خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث تم تحقيق صافي دخل وصل الى 28.6 مليون دينار بعد استثناء المخصصات الاحترازية».

وأعرب العجيل: «نفتخر بأن نتيجة الأداء التشغيلي القوي وكفاءة التشغيل وإدارة المخاطر بامتياز قد أثمرت عن بناء منصة مصرفية قوية ومتميزة اسمها مجموعة بنك برقان مكنتنا من الحصول على مكانة مميزة في الأسواق التي نعمل بها».

وقال العجيل: «بالنيابة عن مجلس إدارة بنك برقان، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن خالص الشكر والتقدير لعملائنا ومساهمينا على منحنا ثقتهم الغالية في إدارتنا، وبنك الكويت المركزي على دعمه المتواصل، كما أتوجه بالشكر لجهاز الإدارة التنفيذية في البنك لقيادتهم وتطبيقهم الممتاز للخطة الاستراتيجية العامة، وكذلك الشكر موصول إلى جميع العاملين في البنك على عملهم الدؤوب وتفانيهم والتزامهم تجاه مجموعة بنك برقان.

وتشمل البيانات المالية المجمعة نتائج عمليات مجموعة بنك برقان في الكويت، بالإضافة إلى حصتها من عمليات المصارف الإقليمية التابعة لها، والتي تشمل بنك برقان -تركيا، وبنك الخليج -الجزائر ومصرف بغداد وبنك تونس العالمي.



علما بان مجموعة بنك برقان تمتلك أحد أكبر شبكات الفروع الإقليمية بما يزيد على 180 فرعا في الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس ولبنان، فضلا عن مكتب تمثيلي في دبي ـ الإمارات العربية المتحدة.