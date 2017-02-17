اعتمد مجلس إدارة شركة المباني البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 48.7 مليون دينار بربحية للسهم 54.84 فلسا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي للشركة، حيث حققت الشركة حينها أرباحا بلغت 48.5 مليون دينار بربحية للسهم 54.67 فلسا.

وقالت الشركة في بيان صحافي إنها حققت ارتفاعا ملحوظا في إجمالي حقوق المساهمين وإجمالي الموجودات مع نهاية ديسمبر 2016، حيث بلغت حقوق المساهمين 343.7 مليون دينار بارتفاع 13.4% عن الفترة نفسها من عام 2015، في حين بلغت قيمة الموجودات 731.8 مليون دينار، بارتفاع بلغ 18.6% عن المستوى الذي وصلت إليه مع نهاية سبتمبر من العام الماضي.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 10 فلوس نقدا عن كل سهم وأيضا توزيع أسهم منحة بواقع 5% من رأس المال المدفوع للشركة، علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة للشركة والجهات الرقابية المختصة.