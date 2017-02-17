أحمد مغربي

قال مدير دائرة الصحة والسلامة والبيئة في شركة البترول الوطنية الكويتية علي خشاوي ان الشركة ستدشن يوم الاحد القادم نظام المصافي الذكية وذلك بعد تطبيقه الناجح في مصنع اسالة الغاز في مصفاة ميناء الاحمدي، مشيرا الى ان مصطلح المصفاة الذكية هو عبارة عن مجموعة من البرامج التكنولوجية التي يتم تطويرها مع نظام ادارة تقنية المعلومات في الشركة.

وأوضح خشاوي ان اطلاق النظام الجديد بالشركة يعتبر تطويرا لم يحدث بأنظمة ادارة الصحة والسلامة والبيئة منذ سنوات في البترول الوطنية، مشيرا الى ان التدشين الرسمي سيلحقه اضافة العديد من المزايا مثل اضافة الممارسات المثلى في النظام واضافة تجارب الشركات العالمية في التعامل مع الحوادث والتسربات، مؤكدا على ان النظام الجديد يحتوي على نظام يفـــرز كــل المعــدات.

وذكر خشاوي في تصريحات على هامش حضوره اليوم الثاني من مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة ان الشركة يوجد بها 3 انظمة رئيسية الاول منها ان الشركة انشئت نظام خاص قبل 15 عاما وهذا البرنامج اصبح قديما ولدينا طموح اكبر بالتطوير، اما النظام الثاني وهو شهادات الآيزو لنظام المستندات وتم تطبيقه على دوائر مختلفة في الشركة ليطبق لاحقا على كل الدوائر البالغ عددها 32 دائرة وتمت الاستعانة بشركة المانية لتطبيق نظم الايزو.

وقال ان الشركة تركز على برامج الصحة والسلامة والبيئة في كل المشاريع، مشيرا الى ان التزام الشركة بتطبيق تلك المعايير لن يأتي من فراغ وانما يأتي ضمن التزامات الكويت امام المحافل الدولية، حين ان تزايد نسبة الكبريت في الوقود تؤدي الى تلوث كبير وتؤدي الى امطار حمضية وانتشار لغاز اكسيد الكبريت.

وأوضح ان العالم اصبح قرية صغيرة وأي تلوث يحدث في امكان في العالم ينعكس سلبا على باقي الدول المجاورة والبعيدة، مشددا على ان افضل الممارسات يتم تطبيقها في مشاريع البترول الوطنية والتي كان اخرها مشروع الوقود البيئي والتقييم الكمي للمخاطر والذي على اساسه يتم وضع التصاميم للمصافي ومعرفة اسوء الاحتمالات والتي قد تنجم عن الانفجارات والحرائق او التسربات الغازية سواء السامة او غير ذلك.

وذكر ان التكنولوجيا الحديثة تمكن من التحكم في تحديد اماكن التسرب وما هي التركيزات الموجودة وما هي الاحتياطات التي يمكن اخذها في عين الاعتبار لتقليل نسبة الاضرار الناتجة عن التسرب.

وقال ان اهم الية للسيطرة على الحوادث في البترول الوطنية وهي التصرف الاستباقي للحوادث، بحيث قبل حدوث الحادث نتعرف على الوسائل التي من المتوقع استخدامها للتعامل الامثل مع الحادث وتحديدها.

وذكر ان الشركة لديها تفاصيل عن المخاطر لكل المباني التابعة للشركة ويتم تصميم نموذج عمل للسيطرة على الحوادث في كل المرافق التابعة للشركة، مبنيا ان مصفاة الشعيبة بها ملاجئ للمشغلين مضادة للانفجارات وبمواصفات فنية وبها غازات مضغوطة نظيفة لا تختلط مع الغازات السامة التي يمكن ان تتسرب في وقت الانفجارات.

وقال ان اغلب مشاريع الشركة تتجه نحو مشاريع الصحة والسلامة والبيئة، مؤكدا ان الكويت بعد انشاء الهيئة العامة للبيئية تحتوي على عدد كبير من التشريعات الملزمة التي تفرض وجود مجسات على خطوط الانتاج والانبعاثات.

وقال ان مشروع الوقود البيئي بحجمه الضخم البالغ 10 مليارات دولار ما هو إلا مشروع بيئي وكذلك مصفاة الزور الجديدة.

وقال ان برمجة المصافي تمكن الشركة من ادارة تحليل للبيانات والحوادث وعمليات تدقيق الصحة والسلامة وهذا يوفر على الشركة وقتا وأيدي عاملة.