ناقشت ندوة عقدتها شركة «KPMG» تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع التجزئة والسيارات، بما فيه الاعتبارات الرئيسية في القطاع ونواحي التطبيق.

وخلصت الندوة الى انه يتعين على جميع الأعمال مراجعة إجراءاتها بعناية لفهم تأثير ضريبة القيمة المضافة وتحديد الواجب القيام به من أجل تحقيق الالتزام الكامل بالقانون المقترح.

وستؤثر ضريبة القيمة المضافة على كل الأعمال في دول الخليج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما أنها ضريبة تتعلق بالمعاملات، فإنها ستؤثر على كافة نواحي الأعمال، ويتعين على إدارات المالية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق، وحتى إدارة الموارد البشرية، فهم تأثير ضريبة القيمة المضافة على أعمالها وتحديد ما إذا كان تطبيق هذه الضريبة ينتج عنه تكاليف إضافية أم لا، وهل ستكون هذه التكاليف فعلية أم تتعلق بالتدفقات النقدية أم تتعلق بالالتزام الرقابي؟