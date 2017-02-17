أظهرت النتائج المالية لشركة وثاق للتأمين التكافلي تراجع أرباح الربع الرابع من العام الماضي 17.5، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من 2015.

وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 228 ألف دينار، مقابل أرباح قيمتها 277 ألف دينار للربع الرابع من عام 2015.

كما أظهرت القوائم المالية للشركة تحولها للربحية خلال 2016، بأرباح بلغت 904 آلاف دينار، مقابل خسائر بلغت 3.2 آلاف دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن تحسن نتائج الشركة يرجع للنشاط التشغيلي، كما أن خسائر 2015 كانت بسبب بيع إحدى الشركات التابعة في مصر.