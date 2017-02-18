30 شركة تأهلت للدخول في المناقصة.. ليس فيهم شركة كويتية

محمود عيسى

قالت «ميد» ان شركة نفط الكويت دعت الشركات المعنية لتقديم عروضها بشأن مناقصة بناء انظمة ضخ مياه ومرافق اخرى في حقل المناقيش النفطي غربي البلاد.

وأضافت أنه تم تأهيل 30 شركة للدخول في المناقصة الرئيسية، على ان تقدم العروض وفقا لشروط المناقصة في موعد غايته 9 ابريل المقبل.

واوضحت المجلة ان المشروع يقضي ببناء مرافق حقن مياه بطاقة قدرها 40 ألف برميل يوميا.

وكانت شركة «وورلي بارسونز» الأسترالية فازت في وقت سابق بعقد التصميم الهندسي الكامل (FEED) في هذا المشروع.

بالاضافة الى ذلك، يشمل نطاق عمل المشروع إنشاء مبان وملاجئ، وأنظمة خدمات، وأعمال بنية تحتية، وأنظمة كهربائية، وأنظمة اتصال وأمن وسلامة، وأنظمة تحكم، ومرافق مصاحبة للمشروع وغير ذلك من الأعمال الأخرى المرتبطة بالمشروع.

ومن مطالعة قائمة الشركات التي تأهلت للمشروع يتبين خلوها من الشركات الكويتية، ومن الخليجية باستثناء شركة «الانشاءات البترولية» الاماراتية، كما لم تتضمن القائمة سوى شركة عربية واحده هي المقاولون المتحدون اللبنانية.

وفيما عدا ذلك ضمت القائمة: 6 شركات كورية جنوبية، 3 شركات اميركية، 10 شركات موزعة بواقع شركتين لكل من المملكة المتحدة وايطاليا والهند واليابان وفرنسا، 11 شركة موزعة بواقع شركة واحدة لكل من دولة الامارات والصين ولبنان وقبرص وسويسرا واسبانيا وكندا والنرويج وتركيا والمانيا والهند.

وانتهت «ميد» الى القول ان الكويت ماضية في مشروعات واعمال بنية تحتية في قطاع النفط لتعزيز وتحقيق طموحاتها برفع الطاقة الانتاجية الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020.