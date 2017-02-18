توقع تقرير شركة أبحاث الجزيرة كابيتال اتساع الفجوة بين العرض والطلب على النفط إلى 450 ألف برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام 2017 مقارنة بصافي فجوة تصل الى 210 آلاف برميل يوميا خلال الربع الاول من نفس العام والذي ينتهي آخر مارس المقبل وكانت مصادر قد اكدت لـ«رويترز» أن منظمة أوپيك قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي المبرم مع دول غير أعضاء، بل قد تزيد التخفيضات إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.

وتوقع تقرير الجزيرة انكماش فائض الطاقة الإنتاجية لدى الدول الأعضاء في أوپيك إلى 1.39 مليون برميل يوميا في الربع الرابع 2017 من 2.06 مليون برميل يوميا في الربع الأول 2017 كما توقع أن تستقر مخزونات النفط الخام خلال العام 2017 لتصل الى 3.066 مليارات برميل مع نهاية العاموكانت «أوپيك» ودول مصدرة أخرى منها روسيا اتفقت العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا للحد من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار.

وبدأ سريان الاتفاق في 1 يناير ويستمر لستة أشهر.

ويبدو أن معظم أعضاء «أوپيك» ملتزمون بالاتفاق حتى الآن، لكن من غير الواضح مدى تأثير تخفيضات المعروض في مخزونات النفط العالمية القريبة من مستويات قياسية مرتفعة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في «أوپيك» قوله إن تمديد الاتفاق قد يتقرر إذا أظهر كل المنتجين «تعاونا فاعلا».

وقال المحلل لدى «إنرجي أسبكتس» ريتشارد مالينسون: «هناك فرصة كبيرة أن ترى منظمة أوپيك أنها ترغب في مواصلة هذه العملية».

وارتفع خام القياس العالمي «برنت» 40 سنتا إلى 56.15 دولارا للبرميل.

وزاد الخام الأميركي الخفيف 30 سنتا إلى 53.41 دولارا للبرميل. والمخزونات العالمية متضخمة والإمدادات كبيرة، خصوصا في الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ليل أول من أمس أن مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مع قيام المصافي بخفض الإنتاج وتراجع الطلب على البنزين.

العراق يخطط لامتلاك «أسطول كبير» من ناقلات النفط

بغداد - رويترز: قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي امس إن العراق يخطط لامتلاك «أسطول كبير» من ناقلات النفط لنقل الخام العراقي إلى الأسواق العالمية.

ويقول الموقع الإلكتروني لشركة ناقلات النفط العراقية التي تديرها الدولة إن أسطول ناقلات البلاد تعرض أغلبه للتدمير خلال الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية عام 1991.

وكانت الشركة تمتلك ما يصل إلى 24 ناقلة في الثمانينيات.

ونقل البيان عن اللعيبي قوله لإدارة الشركة «الوزارة حريصة على إعادة هيكلة هذه الشركة المهمة بهدف تطوير عملها من خلال بناء وامتلاك أسطول كبير وحديث للناقلات النفطية».