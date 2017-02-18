استضاف بنك الكويت الوطني مجموعة من الطلبة المتفوقين من مدرسة الأمل المشتركة في زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على طبيعة العمل المصرفي وأسلوب عمل إدارات البنك المختلفة.

وكان في استقبال الطلبة مسؤولون من العلاقات العامة في البنك الذين رافقوهم في جولة تعريفية شملت ادارات البنك والقاعة المصرفية، كما جالوا على قسم صناديق الامانات، حيث تعرفوا على اهمية توافر مثل هذه الصناديق في تأمين الحماية والأمان للمقتنيات الثمينة.

كما رافق الطلبة في جولتهم موظف متخصص بلغة الاشارة ليقدم للطلبة الشرح الوافي لهم، علما أن البنك الوطني يوفر خدمات مصرفية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبإمكان عملاء البنك من الصم والبكم اتمام معاملاتهم المصرفية بكل سهولة من خلال توفير موظفين متخصصين بلغة الاشارة لخدمة احتياجاتهم.

وقد زار الطلبة متحف «الوطني» وتعرفوا من خلال المعروضات وشاشات العرض المتطورة على تاريخ الكويت، وأبرز المحطات التاريخية المهمة وتفاصيل تأسيس بنك الكويت الوطني. وفي ختام الزيارة، قدم بنك الكويت الوطني شهادات تقديرية للطلبة بالإضافة إلى هدايا تذكارية.