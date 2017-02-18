عبدالحي: البرنامج التدريبي تناول مبادئ المصرفية الإسلامية

عقد بنك الكويت الدولي مؤخرا دورة تدريبية تحت عنوان «المصرفي المحترف للمصرفية الإسلامية»، وذلك بحضور مجموعة من موظفيه.

وبهذه المناسبة، قال المراقب الشرعي في بنك الكويت الدولي، د.هشام عبدالحي «البرنامج التدريبي تناول مبادئ المصرفية الإسلامية، وأسس تشغيل الأموال واستخداماتها في المصرف الإسلامي، إلى جانب الفرق بينه وبين المصرف التقليدي، وأساليب التمويل، التمول والاستثمار. كما تناول البرنامج المهارات التسويقية بأداء محترف متميز ونزيه».

وأشار عبدالحي إلى أن الدورة تميزت بحلقات نقاشية وحالات عملية، كما حققت قيمة مضافة عالية في كيفية الأداء العملي وفق منظور المصرفية الإسلامية، وقد تميز المتدربون وعددهم 19 مشاركا بالتفاعل والمشاركة الإيجابية، وبعد إتمام عشرة ساعات تدريبية اجتازوا الاختبار بنجاح.

واضاف «نجاح هذه الدورة يقع ضمن سلسلة من البرامج المتكاملة التي يتم تنفيذها على مراحل وفق خطة منهجية، وذلك انطلاقا من سياسة «الدولي» بأن التدريب عملية مستمرة من شأنها البلوغ بالموظفين إلى احترافية مهنية متميزة تؤهلهم لمواكبة التطور المطرد في الصناعة المصرفية الإسلامية، المصاحب للإقبال المتنامي على الخدمات المصرفية الإسلامية على الصعيد الدولي والإقليمي».