هاتشينسون: نتوقع زيادة حركة المسافرين بين دول الخليج

دعم حكومة الكويت لمشاريع البنية التحتية سيزيد النمو السياحي

عبدالرحمن خالد

كشفت شركة روتانا لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية، عن خططتها المستقبلية للتوسع والنمو في أسواق دول مجلس التعاون، حيث ذكرت الشركة أنها تتوقع أن يشهد هذا العام زيادة في حركة المسافرين بين دول المنطقة، ما سينجم عنه ارتفاع الزخم الإيجابي لقطاع الضيافة في الكويت والمنطقة عموما.

وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة روتانا لإدارة الفنادق غاي هاتشينسون خلال الجولة الترويجية للمجموعة في دول مجلس التعاون لعام 2017 بأن قطاع الفنادق في الكويت سيستفيد من استمرار الإنفاق الحكومي على تحسين البنية التحتية. وأضاف هاتشينسون أن معدلات نمو قطاع الضيافة ستبقى ضمن مستويات متوسطة خلال 2017 بسبب استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، ومن المتوقع أن تبقى معدلات الإشغال عند نفس مستوياتها في 2017.

وضمن خطة التوسع الإقليمية التي تنتهجها روتانا في الوقت الراهن، تعمل روتانا على افتتاح أول فنادق المجموعة تحت علامتها الفندقية «سنترو من روتانا»، العلامة التي تقدم تجربة إقامة عصرية بأسعار معقولة، في الكويت بحلول 2020.

وسيضيف الفندق الجديد 209 غرف فندقية إلى محفظة الشركة في الكويت، التي تضم حاليا 198، ليزيد المجموع الكلي عن أكثر من 400 غرفة فندقية.

وقال هاتشينسون: «لطالما كانت الكويت وجهة سياحية قوية في محفظتنا الفندقية.

وتعكف الحكومة حاليا على ضخ مليارات الدولارات لبناء مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل مشروع الوقود النظيف ومشروع مصفاة الزور، ما يعني ارتفاع نسبة المسافرين بغرض الأعمال إلى الكويت بوتيرة تصاعدية».

وتشهد الكويت أيضا طفرة في أعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا من المملكة العربية السعودية وقطر، وذلك بفضل تركيز الحكومة على تطوير قطاع الترفيه في البلاد.

وتتطلع روتانا إلى الاستفادة من الفرص الناجمة عن هذه التوجهات من خلال افتتاح أول فندق من علامة «سنترو من روتانا» في الكويت، والذي سيلبي متطلبات الجيل الجديد من المسافرين ضمن ميزانية معقولة وبنفس مستوى الراحة والجودة».

وأضاف: «على الرغم من أن قطاع الضيافة في الكويت قد قطع بالفعل شوطا طويلا من مرحلة التطور، الا انه لاتزال هناك حاجة ملحة لتقديم فنادق من الفئة المتوسطة وبميزانية معقولة في البلاد.

ويمكن أن يساهم توفير خيارات أوسع من الفنادق ذات الميزانيات المتوسطة في لعب دور حاسم في استقطاب الكويت لشرائح أوسع من الزوار، وبالتالي تحقيق أهدافها السياحية.

وستعمل روتانا على الاستجابة لهذه المتطلبات من خلال تقديم علامتها الفندقية «سنترو» في الكويت، والتي ساهمت بدورها في إعادة تقديم فئة الفنادق المتوسطة بأسلوب عصري من خلال الجمع بين الخدمة ذات المستوى العالمي والراحة ضمن ميزانية معقولة».