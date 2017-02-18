أعلنت الشركة الأولى للوقود عن البدء في تطوير محطة القصر والتي تعتمد على تطوير جميع المرافق في المحطة وتوسيع خدماتها المساندة ومستوى السلامة والبيئة وهي تعتبر أولى المحطات لعام 2017 التي تخضع للتطوير.

وستكون محطة القصر الواقعة في ق3 - شارع بن حجر المحطة الثانية عشرة التي تحتوي على الخدمات المتكاملة والمساندة وسوف يتم الإغلاق في التاسع عشر من الشهر الجاري وستتم موافاة العملاء بالمستجدات.

وقد صرح الرئيس التنفيذي في الشركة الاولى عادل العوضي بانه سيتم تطوير محطة القصر لتتطابق مع أعلى المعايير المعتمدة من الشركة الأولى للوقود، كما ستتم اضافة خدمات الى المحطة تشمل سوق مركزي وكذلك تطوير وتوسعة خدمة غسيل السيارات وخدمة صيانة السيارات.

بالاضافة الى زيادة مستوى السلامة وتزويد المحطة بالمعدات الصديقة للبيئة والإضاءة الخاصة بتوفير الطاقة. واضاف ان تطوير محطة القصر يأتي بعد افتتاح محطة الفنطاس التي تم تطويرها بالكامل وإضافة جميع الخدمات المساندة لها.