أعلنت شركة هومز العقارية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

كشفت المديرة التنفيذية في الشركة منال رمزي ان «هومز» تتوجه لطرق أسواق جديدة وطرح مشاريع عقارية متميزة في عدة دول منتقاة، مؤكدا عن عرض الشركة لمجموعة من مشاريعها المتميزة خلال مشاركتها في المعرض.

وأوضحت رمزي أن المشاريع التي سوف يتم طرحها هي مجمع المنار المكي وأبراج الصفوة في مكة المكرمة، ومشروع بهشة كنت في تركيا، ومشروع ماربيا لاجون في إسبانيا، مشيرا إلى أنها عبارة عن شقق مؤجرة وفيلات وشاليهات بمساحات تلائم جميع الاذواق في منتجعات سياحية ومجمعات سكنية راقية.

وبينت رمزي أن مشروع المنار المكي عبارة عن مجمع سكني لشقق فندقية تتم إدارته تحت اشراف مجموعة هلتون العالمية بصفتها اسم لامع في هذا المجال، المجمع السكني في موقع متميز ومن أرقى أحياء مكة المكرمة وجاهز للتملك ومؤجر بالكامل لإدارة مجموعة هيلتون، المجمع السكني مقام على ربوة مرتفعة تطل على ساعة الحرم المكي ويتميز بقربه من الحرم حيث يبعد عنه 3 كيلو فقط ويقع داخل حدود الحرم المكي على الدائري الثالث مباشرة بجوار هيئة تطوير مكة.

اما عن مشروع أبراج الصفوة أوضحت رمزي بأنه أول مشروع يطرح في الكويت وحدات وشققا للبيع بنظام التملك الحر في مكة المكرمة، لافتا إلى إطلالتها على ساعة الحرم والتشطيبات الفاخرة وتنوع مساحات الشقق بين 4 غرف و5 غرف وفيلات دوبلكس وأحجام تلائم جميع الشرائح والأذواق.

وتابعت «المشاريع تقع في منطقتي الخالدية والكعكية اللتين تعتبران من أرقى أحياء مكة المكرمة، إضافة إلى قربها من طريق إبراهيم الخليل والطريق الدائري الثالث، حيث تبعد عن الحرم 3 كيلومترات والوقت التقريبي للوصول للحرم المكي بالسيارة هو 5 دقائق فقط».

وعن مشروع «بهشة كنت» في تركيا، قالت رمزي إنه أضخم مشروع سكني في اسطنبول وهو جاهز للتسليم ومتكامل الخدمات وبضمان من الحكومة التركية مع تسهيلات في السداد لـ 10 سنوات، مشيرا إلى أنه يقع في منطقة بهشة شهير وهي واحدة من المناطق الأسرع نموا في اسطنبول حيث يمتد على مساحة 119 ألف مترا مربعا.

وتابعت «يتميز المشروع بأنه محاط بالطبيعة الخلابة، كما أن جميع الشقق في هذا المشروع تتميز بالمناظر الطبيعية ويتضمن العديد من الخصائص مثل حمام السباحة المكشوف والحديقة ذات التصميم المميز ومواقف سيارات لكل شقة وأماكن العاب للأطفال وممرات للمشاة ونظام تدفئة مركزي وإضاءة في الطريق مع نظام حماية ومراقبة على مدار 24 ساعة».

وعن مشاريع الشركة في اسبانيا قالت «لدينا في اسبانيا واحد من أجمل المشاريع السياحية الجميلة، وهو مشروع» ماربيا لاجون «في منطقة ماربيا ويبعد عن ماربيا مسافة 15 دقيقة بالسيارة.

ولفتت إلى أن المشروع يعتبر من أكبر المشاريع الموجودة في اسبانيا، وهو الأول من نوعه في أوروبا من حيث الفكرة، وهو أول مشروع يتم بناء بحيرة صناعية بين الجبال، كما أن المشروع مصمم علي فكرة توفير الطاقة بحيث يعمل المشروع على الطاقة البديلة والتي من خلالها يتم التوفير على العميل مصاريف الكهرباء والماء.