محمود فاروق

قالت مصادر مسؤولة في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»: ان الشركة تجري حاليا عملية تحديث لشبكتها الإلكترونية بعد تعرضها لمحاولات تعطيل عديدة من أماكن مختلفة من خارج الكويت.



وأكدت انه لم يتم تسجيل أي خسائر مالية من حسابات العملاء المستخدمين لشبكتها، وما حدث خلال الساعات الأخيرة كان مجرد محاولات خارجية لاختراق شبكة «كي نت» الداخلية للكويت، وتمت السيطرة عليها.



وأدى توقف «كي نت» أمس الى ارتباك العديد من الشركات الخدمية وعملائها وخاصة شركات المواد الغذائية.



من ناحية أخرى، قالت مصادر رقابية مصرفية مسؤولة: ان بنك الكويت المركزي يواصل جهوده المكثفة مع المصارف المحلية على مدار الساعة عن كثب لتعزيز سلامة وكفاءة نظم أمن المعلومات لديها.



وأضافت المصادر أن البنوك رفعت حالة الاستنفار في أقسامها التقنية لتحصين عملائها من أي هجمات محتملة خلال الفترة الحالية.



وأكدت المصادر أن البنك المركزي قام بتفعيل إجراءاته المعتمدة بهذا الشأن من خلال فريق العمل المشترك بين بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية والمعني بأمن المعلومات.



من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة تواصل تيليكوم فجحان المطيري: ان الكويت تتعرض لما يسمى بـ «هجوم» لحجب الخدمات المصرفية، حيث تتلقى الشبكة المصرفية معلومات متتالية وسريعة ولا تستطيع قراءتها، ما يعطل آلية عملها.



من ناحية أخرى، قال المتخصص في شؤون شبكات الإنترنت بشركة كازبركسي د.سعيد بركات: ان البنوك الكويتية تستخدم أنظمة أمان عالية المستوى ومصنفة عالميا، مؤكدا انها عصية على أي فيروسات او اختراقات.



وأوضح بركات خلال حديثه لـ «الأنباء» ان هناك «فيروس» يسمى «فدية» استخدمه بعض الهاكرز للدخول على الشبكات الإلكترونية بالسعودية مؤخرا ويحاولون الآن استخدامه في الكويت بعد تطويره، حتى يتعدى مستويات الأمان المعمول بها في الكويت حاليا.



وأضاف بركات ان قوة فيروس «فدية» تتعدى فيروس «شمعون» والمعروف بقوته على ساحة الشبكات العربية وخاصة الخليجية في الآونة الأخيرة.



وتتزامن محاولات تعطيل شبكة الدفع الإلكتروني المحلية على الإنترنت من أماكن مختلفة في العالم مع إعلان البنك التجاري الكويتي الأسبوع الماضي أن البنك واجه محاولة اختراق خارجية للدخول على عدد محدود جدا من الحسابات وبمبالغ زهيدة.



يذكر ان حجم عمليات «كي نت» خلال السنة الماضية ناهز 19.5 مليون عملية بقيمة 697 مليون دينار، وتقوم «كي.نت» حاليا بتشغيل وإدارة نحو 700 جهاز «صراف آلي» في السوق الكويتي نفذت من خلالها 61 مليون عملية سحب آلي بقيمة 6.2 مليارات دينار خلال السنة المالية الماضية.