العثمان: المجموعة حريصة على التدريب المستمر للعمالة الوطنية

اختتمت مجموعة الملا القابضة مشاركتها في مؤتمر «التعلم المؤسسي» الذي نظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والذي كان تحت عنوان «التدريب الفعال في القطاع الخاص أداة للتوظيف والترقي الوظيفي» والذي عقد في الفترة من 12 حتى 14 فبراير 2017 في قاعة سلوى، فندق المارينا.

وعقد المؤتمر تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ومن خلال حفل الافتتاح تم توزيع بعض الجوائز للشركات المساهمة بالتدريب مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وحصلت مجموعة الملا القابضة على جائزة «التميز التدريبي لشركة جديدة بالمشاركة وذات خطة متميزة».

وبهذه المناسبة، أعرب مدير عام قطاع الموارد البشرية في المجموعة عصام العثمان عن سعادته بحصول المجموعة على تلك الجائزة، كما أوضح أن المجموعة حريصة كل الحرص على التدريب المستمر للعمالة الوطنية والذي من شأنه تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأضاف العثمان أن مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات تحمل أهمية كبيرة على المستــــوى التخطيطــي والتنظيمي لمستقبل العنصر البشري وكفاءته وتحديدا في القطاع الخاص، كما أوصى الموظفين الجدد والمستمرين أن يكونوا دائما طموحين ساعين إلى النجاح وإلى كل ما فيه خير لوطنهم.

وختامـــا، خص العثمـــان بالشكر أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي ومدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية إيمان الأنصاري وفريق عملهم للجهود المبذولة ولتعاونهــم المستمـــر على جميع الأصعدة.

وقد أعربت مجموعة الملا عن شكرها لشركة طاقات لإدارة المشاريع، الشريك الاستراتيجي للمجموعة في التدريب لتعاونهم ولتحقيق الأهداف المرجوة خلال السنة.