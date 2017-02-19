يتوجب على العميل حجز السيارة قبل 27 فبراير

أطلقت شركة «هرتز» لتأجير السيارات مؤخرا حملتها الترويجية الجديدة بمناسبة أعياد الكويت التي بموجبها يحصل العميل على خصم يصل لغاية 25% على إيجار السيارات في أكثر من 100 بلد حول العالم، وذلك في إطار حملاتها الهادفة لضمان رضا وثقة العملاء.

وبموجب هذا العرض التوفيري المميز، يتوجب على العميل حجز السيارة المستأجرة قبل 27 فبراير للإيجارات المتممة حتى يوم 31 مارس 2017، وذلك للاستفادة من الخصم التي تقدمه «هرتز» الذي يعتبر بمنزلة خطوة تعبر فيها عن مدى تقديرها لعملائها الأوفياء، وطبقت هذه الخصومات في جميع فروع هرتز حول العالم.

في هذا السياق، أعرب مسؤول قسم المبيعات لدى «هرتز» عن سعادته بتقديم هذا العرض المميز الذي يتيح للعملاء الفرصة للتوفير لدى إيجار السيارة مع خصم يصل لغاية 25% وفي نفس الوقت الاستمتاع بالقيادة والتنقل بكل ثقة وراحة بال.

هذا، وأكد إصرار شركة هرتز على مواصلة تقديم العروض وإطلاق الحملات الترويجية التي تستقطب اهتمام العملاء.

جدير بالذكر أن شركة هرتز أثبتت تواجدا مميزا جعل السفر معها أكثر متعة وراحة كما كان دائما.

وبفضل جهودها المتواصلة لكي تحافظ هرتز طوال هذه الأعوام على رضاء عملائها، استحقت أن تكون الخيار الأول لكل من رجال الأعمال والسائحين.

كما رسخت شركة هرتز قواعدها في السوق العالمي كشركة عريقة بلا منازع مما لديها من قدرة تنافسية عالية في مجال تأجير السيارات.

وتشتهر «هرتز» بامتلاكها مجموعة واسعة من السيارات عالية الجودة (السيارات الصغيرة، سيارات الدفع الرباعي الكبيرة، سيارات الرفاهية وناقلات الأشخاص الصغيرة)، علاوة على خدمات تأجير السيارات المتنوعة والفريدة من نوعها مثل الحجوزات العالمية للسيارات، تأجير السيارات اليومي والأسبوعي والشهري، عقود التأجير الشخصية (لمدة سنة)، عقود التأجير للشركات (من سنة إلى سنتين)، سيارات مع سائق (24 ساعة في اليوم) طيلة أيام الأسبوع (عرضة للتوافر).

كل تلك الخدمات مدعومة من قبل فريق عمل «هرتز» المحترفين في أداء مهامهم بسرعة وكفاءة عالية من مختلف افرع هرتز الكويت: المكتب الرئيسي في الشويخ، والفروع في فندق جي دبليو ماريوت وأبراج مارينا ومطار الكويت الدولي الذي يستقبل العملاء 24 ساعة/ 7 أيام في الأسبوع.

إن صاحـــب الامتيـــاز الحصري من هرتز في الكويت هو شركة عبر القارات، التي تأسست عام 1996. وتتمتع الشركة بعلاقات قوية مع الشركات الكبرى والوزارات في الكويت وتعتبر رائدة في السوق باعتبارها إحدى شركات مجموعة شمال الخليج التجارية. وعلى الصعيد العالمي، تتسع شبكة هرتز لأكثر من 8000 موقعا موزعة عبر الكويت والشرق الأوسط والعالم. ولديها خبرة ستصل إلى مئة عام في مجال تأجير السيارات منذ تأسيسها في 1918.