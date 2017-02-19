تنطلق اليوم أعمال مؤتمر وملتقى شركات التأمين في فندق شيراتون الكويت، برعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وبمشاركة الخبير والمستشار العالمي د.كلاوس بيكر ورئيس اتحاد التأمين الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين طارق الصحاف لمناقشة مستقبل وأبعاد وتحديات القطاع والذي سيقدم ورقة عمل للمؤتمر كمتحدث رئيسي.

بدوره، قال المدير العام لشركة ناس لإدارة مطالبات التأمين ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر صلاح اللنقاوي ان قطاع التأمين في الكويت بات يستحق إنشاء هيئة عليا تشرف على تنظيم هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن نمو القطاع بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة أوجد سوقا وحجم عملاء يستحقان التنظيم والرقابة السليمة التي تقوم على أسس علمية واضحة للشركات والعملاء..

وكشف اللنقاوي أن المؤتمر ينعقد وسط تطلعات وآمال كبيرة بمشاركة رواد القطاع ونخبة من اصحاب الخبرات حيث سيقدم الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان تكافل خليل الشامي ورقة عمل، إضافة الى استعراض تجربة ابوظبي وستكون هناك مشاركة لوزارة التجارة في جلسات العمل لعرض وجهة نظرها ورؤيتها.

وأعرب اللنقاوي عن ثقته الكبيرة في أن تخرج هيئة التأمين على يد الوزير خالد الروضان المعروف عنه الإنجاز وسرعة اتخاذ القرار لما فيه مصلحة السوق والاقتصاد.