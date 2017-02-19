المطوع: المجموعة أطلقت حملة تركز على سيارتي موهافي وسورينتو 2017

اقتنِ سيارة مميزة بسعر أقل من التكلفة خلال العرض

أطلقت مجموعة الوكالات الوطنية، احدى شركات عبدالعزيز العلي المطوع، الوكيل المعتمد لعلامة «كيا» التجارية في الكويت، حملتين ترويجيتين جديدتين إحداهما تحت شعار «عيدي يا بلادي.. وعند كيا العيادي»، وذلك بالتزامن مع انطلاق الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير، وكما عودت زبائنها في فبراير من كل عام.

وتركز الحملة على سيارتي الدفع الرباعي كيا موهافي وكيا سورينتو موديل 2017، حيث يمكن للعملاء خلال فترة العرض اقتناء سيارة مميزة بسعر أقل من التكلفة إلى جانب فرصة لعملاء الأقساط للحصول على خصم إضافي بقيمة 250 دينارا بالتعاون مع الشركات التمويلية المشاركة.

أما الحملة الأخرى، فهي تغطي بقية موديلات كيا وتقدم لكل من يشتري سيارة خلال شهر فبراير، هدايا عديدة وقيمة عبارة عن: صيانة 20.000 كم أو سنة (أيهما أسبق)، 10 سنوات كفالة، 5 سنوات خدمة المساعدة على الطرقات، حماية وتظليل السيارة (بالتعاون مع الشركات التمويلية المشاركة).

وقد علق مدير عام مبيعات كيا الكويت مهند المطوع على هذه الحملة قائلا: «في البداية أود أن أتوجه بالتهنئة للكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية، داعيا المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على وطننا الحبيب. وكما يعرف الجميع، يحمل شهر فبراير بالنسبة للكويت وأهلها الكثير من المعاني التي تستحق الاحتفال، ونحن في مجموعة الوكالات الوطنية نفخر بأننا جزء من هذا الوطن المعطاء ولا يسعنا بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير إلا تقديم المزيد من أسباب الاحتفال للكويت وشعبها مواطنين ومقيمين، ومن خلال هذه الحملة التي تستلهم روح الاحتفال والفرح نعبر عن حبنا للكويت من جهة وتقديرنا لعملائنا من جهة أخرى».

وأضاف: «هذه الحملة تركز بشكل خاص على سيارتي دفع رباعي عالية الجودة وفائقة الأداء موديل 2017 هما كيا موهافي وكيا سورينتو. ويتمتع كل من الموديلين بصورة ناصعة لدى العملاء من محبي سيارات الدفع الرباعي نظرا للاعتمادية العالية والأداء المبهر لكل منهما، إلى جانب المواصفات العالية في مجالات الهندسة والسلامة والتكنولوجيا. ونحن سعداء بأن عرضنا الجديد يوفر فرصة لا تفوت بالنسبة لمن يرغبون بسيارة دفع رباعي مميزة ذات أداء سلس داخل المدينة أو على الطرقات الوعرة بأسعار أقل من التكلفة، إلى جانب 250 دينارا على شكل خصم إضافي لعملاء الأقساط».

جدير بالذكر أن كلا من كيا موهافي وكيا سورينتو هما من فئة الـ SUV (السيارات الرياضية متعددة الأغراض) الكبيرة والمتوسطة الحجم على التوالي.

وتعد كيا موهافي السيارة الأكبر حجما في أسطول كيا والأكثر قوة بين شقيقاتها، وقد تميزت منذ إطلاقها عام 2008 باعتماديتها الكبيرة نظرا لتفوقها الهندسي والتقني المتوافق مع أعلى المعايير في قطاع صناعة السيارات ما جعلها الخيار المفضل لدى الشركات الكبرى وعشاق سيارات الدفع الرباعي الحقيقية. وتأتي السيارة مجهزة بمحرك V6 - سعة 3.8 ليترات - يولد قوة 274 حصانا وبنظام تعليق متطور ما يمنح أداء موهافي سلاسة كبيرة وقدرة فائقة على المناورة على الطرقات المعبدة والوعرة على حد سواء. كما أن كيا موهافي حازت أعلى تصنيف فئة 5 نجوم لاختبارات السلامة من الإدارة الوطنية لسلامة المرور التابعة لإدارة النقل الأميركية.

أما كيا سورينتو فهي إحدى أكثر سيارات كيا حصدا للجوائز في فئات مختلفة كان أهمها حصولها على أعلى تصنيف لفئة سيارات الـ SUV المتوسطة الحجم لعام 2016 من قبل مؤسسة J.D. Power العريقة، كما حصلت مؤخرا على جائزة (IIH-Top Safety Pick) لعام 2017. وتتمتع كيا سورينتو 2017 بمواصفات وأنظمة مذهلة وقد تم تجهيز سورينتو الجديدة بمحرك - V6سعة 3.3 ليترات- بقوة 270 حصانا ومساحة رحبة تتسع لسبعة ركاب بالغين، إلى جانب الكثير من مواصفات الأناقة والراحة التي تتوافق مع تطلعات الزبائن من كل الفئات.