أعلنت شركة إيرباص عن تعيين ميكائيل هواري، البالغ من العمر 50 عاما، رئيسا للشركة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وشغل ميكائيل سابقا منصب نائب رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط. وسيتولى في منصبه الجديد مسؤولية قيادة أعمال شركة إيرباص في المنطقة مستندا إلى خبرته الواسعة التي اكتسبها على مدار 25 عاما من خلال عمله ضمن القطاع في مناطق مختلفة من العالم.



وبدأ هواري حياته المهنية في شركة الكاتيل (Alcatel) حيث عمل في إسبانيا والصين وأمريكا اللاتينية، والتحق بعد ذلك بمجموعة تاليس (Thales)، حيث كان مسؤولا عن تطوير الأعمال التجارية في السعودية، قبل أن يتولى إدارة عمليات المبيعات العالمية لأنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات في تاليس.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص توم إندرز: «ان خبرة هواري الواسعة في القطاع ستساعد الشركة على تحقيق أهدافها في المنطقة من خلال توسيع حضورها وتطوير أعمالها مع التركيز على الأسواق الحالية والناشئة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط».



ومن الجدير بالذكر ان ميكائيل هواري، أنهى دراسته في العلوم التجارية التطبيقية في باريس. وسيخلف حبيب فقيه الذي سيتقاعد بعد 30 عاما من العمل في شركة إيرباص. وانضم فقيه إلى شركة إيرباص في عام 1986 كمدير مبيعات لمنطقة شمال أفريقيا، قبل أن يصبح نائبا لرئيس المبيعات في منطقة الشرق الأوسط بعد ذلك بعامين.