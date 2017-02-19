أطلقت مجموعة زين تطبيقها الجديد الخاص بـ «علاقات المستثمرين» على أجهزة الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي تعمل على منصات الـ iOS ونظام الأندرويد.

وأوضحت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ان التطبيق الجديد لعلاقات المستثمرين سيفتح نافذة اتصال واسعة لها مع كل أصحاب المصلحة، من المساهمين والمستثمرين والمحللين، حيث سيوفر التطبيق الجديد إمكانية الوصول السريع إلى قاعدة كبيرة من البيانات، وآخر الأخبار والتطورات التي تشهدها عمليات المجموعة.

وأفادت زين في بيان صحافي بأن التطبيق سيعمل على تزويد المستثمرين بأحدث البيانات لسعر السهم، وكل الأخبار والإفصاحات المعلنة التي تقوم بها المجموعة، بالإضافة إلى تنبيهات خاصة بأهم الأحداث التي تهم المساهمين والمستثمرين.

وكشفت المجموعة أن إطلاق التطبيق الجديد تزامن مع التحديثات الأخيرة التي قامت بها على منصتها الخاصة بعلاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت www.zain.com.

الجدير بالذكر أن تطبيق زين لـ «علاقات المستثمرين» المتاح بـ 17 لغة (منها اللغة العربية والإنجليزية) سيقدم شرحا تفصيليا للمؤشرات المالية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والتقارير الفصلية والسنوية، مع إمكانية إجراء بحث تاريخي في سعر السهم، كما يوفر التطبيق حاسبة استثمار.

وبينت المجموعة أن المنصة الرقمية التي يقدمها التطبيق الجديد لـ «علاقات المستثمرين» ستسهل كثيرا من إمكانية الوصول لكل المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون والمحللون لمعرفة المزيد عن نشاط أعمال المجموعة، والتحديثات الأخيرة لسعر السهم عند المشاركة في التنبيهات، كما سيمكن هذا التفاعل الرقمي أصحاب المصلحة من الاطلاع على كل النشرات التي تصدرها المجموعة من وقت إلى آخر.

وقال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين سكوت جيجنهايمر: «إطلاقنا لهذا التطبيق الجديد يبرز التزامنا بتوطيد قنوات الاتصال مع بيئة الأعمال والمجتمع الاستثماري، حيث يوفر تطبيق علاقات المستثمرين كل المعلومات عن نشاط المجموعة».

وأوضح جيجنهايمر قائلا: «في ظل توجهنا الاستراتيجي نحو تنمية أعمالنا في الخدمات الرقمية، كان لابد أن تواكب الخدمات التي نقدمها لكل أصحاب المصلحة من مساهمين ومستثمرين ومحللين هذا التوجه، وإدراكا منا بأهمية توفير أدوات اتصال سريعة وسلسة، أطلقنا هذا التطبيق ونحن على ثقة بأننا نقدم منصة تفاعلية مع مجتمع الأعمال».