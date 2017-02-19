رعاية البنك تضمنت دعماً كاملاً للمنتدى ورسالته التي تركز على الشباب

قدم بنك الكويت الوطني رعايته لـ «منتدى الشباب» الذي نظمته مدرسة دسمان ثنائية اللغة تحت رعاية وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح.

وتـــأتي هـــــذه الرعاية في إطار رسالة البنك الاجتماعية والتزامه بخدمة المجتمع، خاصـــة ان المنتدى يهدف إلى تحفيـز الشباب على إطلاق مواهبهم وتعزيز ثقتهم بقدراتهم من خلال تشجيعهم على أخذ المبادرة والحوار والتحلي بروح القيادة.

وجاء المنتدى تحت شعار «الشباب يصنعون المستقبل» لطلبة المرحلة الثانوية، وتضمنت رعاية البنك دعما كاملا للمنتدى ورسالته التي تركز على الشباب وأهمية منحهم الثقة الكافية للانفتاح والحوار وتقبل مختلف الآراء والإصغاء للرأي الآخر، لاسيما انهم يحتاجون إلى كافة المحفزات ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية المجتمعية وخدمة المجتمع.

ويعتز بنك الكويت الوطنـــي بدعمــه لهذه المبادرة التي تعمل من أجل الشباب وتسعى إلى الارتقاء بهم والاستثمار بطاقاتهم الحيوية واليافعة والعمل على تعزيز خبراتهم ليصبحوا قادرين على تولي زمام المبادرة والقيادة في المستقبل.

وقد تخلل المنتدى مشاركات الطلبة الشباب في مناقشات لمختلف القضايا الحيوية في الشأن العام وذلك من أجل إثراء خبراتهم وتحفيزهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على النجاح.

ويواصل بنك الكويت الوطني سنويا مبادراته الإنسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية انسجاما مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وإيمانا بالأثر الفعال لهذه البرامج في خدمة المجتمع وأبنائه، كما إنها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.