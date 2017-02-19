تفوق البنك على العديد من مؤسسات القطاع الخاص تقديراً لبرامجه في مجال التدريب

قدم بنك الخليج رعايته الذهبيـــة لمؤتمر التعلـــم المؤسسي الأول الذي عقد تحــت رعايـــة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

وعقد المؤتمر الذي نظمه برنامج هيكلة القوى العاملة خلال الفترة من يوم الأحد 12 فبراير 2017 ولغاية يوم الثلاثاء 14 فبراير 2017 في قاعة سلوى الصباح.

وتــم خلال الحفـــــل الافتتاحي منح بنك الخليج جائزة «أفضل خطة تدريب 2016» متفوقا بذلك على العديد من مؤسسات القطاع الخاص تقديرا لبرامج البنك في مجال تدريب وتطوير موظفيه.

وتتضمن هذه البرامج برنامج تطوير الخريجين «أجيال»، بالإضافة إلى برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يتبناه البنك بما في ذلك التزامه إزاء دعم مؤسسة إنجاز الكويت وغيرها من المبادرات.

وركز المؤتمر على «أساليب التدريب الفعالة في القطاع الخاص»، تماشيا مع التوجه الاستراتيجي للكويت فيما يتعلق بتطبيق خطة تطوير مستدامة للقوى العاملة الوطنية.

وتناولـــت النــدوات والمناقشات مختلف القضايا حول دور القطاع الخاص في التعلم المؤسسي وأثره على التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستراتيجية اللازمة لتشجيع بيئة العمل والمعرفة في المؤسسات، والتكنولوجيا، ومستقبل التعلم، على سبيل المثال لا الحصر».

كما شارك في هذه النقاشـــات متحدثـــون مختلفون من نواب وأساتذة وكبار الرؤساء التنفيذيين، وخبراء التفكير الاستراتيجي ومؤسسي الأكاديميات، للتحدث عن خبراتهم في بناء فلسفة التعلم المؤسسي السليمة.

أمـــا بالنسبة لورشة العمل التي عقدت لمدة يوم كامل، فقد تناولت مواضيع عديدة منها: دور التعلم المؤسسي في إعداد قادة في القطاع الخاص، والتفكير الاستراتيجي في بناء أسس التعلم المؤسسي في الحاضر والمستقبل.

وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في السوق المحلي لمشاركة نجاحاتهم، وعقدت سلسلة من جلسات النقاش وورشات العمل بهدف الوصول إلى حلول مبتكرة وأفكار جديدة حول التعلم الفعال والتطور المؤسسي.