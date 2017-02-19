شارك الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة نحو مهنة فاعلة بعنوان تعزيز المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وذلك يومي 15 و16 الجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وراعي المؤتمر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.
وتأتي مشاركة الاتحاد في مثل هذه المؤتمرات كونه حدثا مهنيا مهما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، لما له تطوير وتنمية هذا القطاع المهم في تحريك عجلة التطور والتنمية.
وأكد الاتحاد أن مثل هذه المؤتمرات تعتبر تجسيدا حقيقيا لتحقيق تنمية شاملة وحقيقية لقطاع المصارف لتحقيق أهداف التنمية للكويت.