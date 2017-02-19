«مع شيري.. الدنيا حلوة وجميلة»

الفنانة المصرية رانيا يوسف بعد ان استضافتها المطربة شيرين عبد الوهاب في برنامجها على قناة «دي إم سي» وقدمتها كأجمل سمراء في السينما المصرية، وتحدثت معها عن أدوارها المتنوعة ما بين الأنثى الحالمة إلى الجاسوسة الإسرائيلية الى الصعيدية الى الفتاة الارستقراطية ومنها الى بنت البلد، وقالت رانيا: اعشق التنوع في الأداء حتى أظل في دائرة الضوء.. معربة عن سعادتها البالغة بحلقتها مع شيرين التي كانت تناديها «شيري».