العثمان: الشركة تطرح مشاريع مميزة في مدينة صباح الأحمد البحرية

أعلنت شركة السرب للتطوير العقاري عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وقال الرئيس التنفيذي في الشركة بدر العثمان في بيان صحافي بمناسبة مشاركة الشركة في المعرض: «شركة السرب تسعى دائما إلى اقتناص الفرص العقارية والسياحية داخل الكويت، ومن هذا المنطلق دأبت الشركة على التنويع بالمشاريع العقارية الملائمة لجميع فئات المجتمع من خلال الأسعار والتصاميم التي تلبي كل احتياجات الراغبين في الاستثمار بهذه المشاريع». وأشار العثمان إلى أن الشركة لديها مشروع الشراع الذي تقوم بطرحه وهو مكون من 88 شاليها بمساحة إجمالية تصل إلى 6800 متر مربع وبنماذج وأبعاد مختلفة منها دور أرضي وأول وثان وروف.

وتابع: «المشروع يقع في مدينة صباح الأحمد البحرية جنوب الكويت، وهي أول وأكبر مدينة وتعتبر من المشاريع التي تشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص تنفيذا لتطلعات سمو أمير البلاد لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا والعمل على توسيع عملية الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص بدعم التنمية الاقتصادية». وأشار العثمان إلى أن المشروع (الشراع) تم تصميمه على شكل بوم الكويت القديم وله طابع يجمع بين الماضي والحاضر، لافتا إلى أنه يضم عددا من الوحدات السكنية منها نظام شقق، غرفة ماستر و3 غرف أو غرفتي نوم وحمام وغرفة خادمة بحمام خاص وصالة جلوس ومطبخ وبلكونة.

ولفت إلى أن هذه النماذج مختلفة الوجهات ومطلة على شاطئ الخور مباشرة، كما تطل الواجهة الخلفية للمشروع على حدائق خضراء، مع العلم ان جميع الشقق في المشروع مؤثثة بالكامل من أشهر محلات الأثاث في الكويت بما في ذلك المطابخ والكهربائيات.

أما فيما يتعلق بمشروع «دار الشرهان» فقال العثمان انه يقع في مدينة صباح الأحمد البحرية، ويشتمل على واجهة واسعة متاحة لسكانه ومن مميزات المشروع امتداد الواجهة لتصل إلى 16 مترا مع مواقف للسيارات.

وتابع: «المشروع يقام على مساحة إجمالية تقدر بحدود 1458 مترا ويتألف من 15 وحدة سكنية بمساحات متعددة، كما أن جميع هذه الوحدات مؤثثة بالكامل بما في ذلك المطابخ والكهربائيات».

وعن مشروع شاليهات «الدهر» لفت العثمان الى أنه يعتبر أول مشروع صديق للبيئة في الكويت، حيث إن جميع الوحدات الموجودة داخل المشروع تحتوي على نظام توفير الطاقة بما يحد من الاستهلاك الكهربائي بنسبة 40%.

وتابع: «يقع المشروع في مدينة صباح الأحمد البحرية في منطقة الخيران المرحلة الأولى على مساحة ٥٧٠٤ أمتار مربعة ويضم 72 وحدة سكنية بواجهات مطلة على شاطئ الخور مباشرة، أما الواجهات الخلفية فتطل على على المسبح والحدائق».

وأشار العثمان إلى أن الشركة تطرح بمناسبة الاعياد الوطنية مشروع شاليهات «إلفين» في مدينة صباح الأحمد البحرية، حيث يعتبر هذا المشروع الفرصة الأمثل للتمتع بتجربة سكنية واستثمارية سياحية مميزة وبأسلوب عصري، ما يتيح لمالك الوحدة الاستفادة والتمتع بالخدمات المقدمة.

وتابع: «يعتبر المشروع هو الأحدث والأضخم لمشاريع السرب ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع مع اطلالة بحرية، ومصمم بألوان مميزة وهادئة تضفي الراحة والاسترخاء وبمساحات ونماذج مختلفة تصل إلى 210 أمتار مربعة للوحدة، مع مواقف سيارات وصالات رياضية منفصلة للرجال والنساء وصالة ألعاب للأطفال وأمن وحراسة ومطاعم».