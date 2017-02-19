ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3 سنتات ليصل إلى 52.20 دولارا بزيادة نسبتها 0.5%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، اختتمت أسعار النفط تعاملات نهاية الاسبوع مستقرة إلى حد كبير لكنها هبطت على أساس أسبوعي وسجل الخام الأميركي أول هبوط أسبوعي في 5 أسابيع مع زيادة نشاط الحفر بالولايات المتحدة وتسجيل مستوى قياسي للمخزونات.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت في العقود الآجلة عند 55.81 دولارا للبرميل 0.3%، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 53.40 دولارا للبرميل.