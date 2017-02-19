عبدالرحمن خالد

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان محطات الوقود التي خصصها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمبادرين الشباب تم إيقاف العمل بها في الوقت الحالي ولأجل غير مسمى دون إبداء أسباب لذلك التوقف أو توقيت بدء العمل مرة أخرى بتلك المبادرة.

وكان «الصندوق الوطني» يتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية لمنح الشباب المبادرين 43 محطة وقود خلال الفترة المقبلة، وعكف وزير النفط السابق بالإنابة انس الصالح على وضع آلية لإدارة تلك المحطات.

ولم تحدد المصادر الأسباب الأساسية في إيقاف العمل في تلك المحطات، إلا لتأجيلها.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد وقعت مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغرض بحث فرصة إشراك القطاع الخاص ممثلا في شريحة المبادرين، في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وأكدت منذ أيام قليلة أن العمل جار على إنجاز الدراسات المطلوبة لهذا المشروع الحيوي تفاعلا مع توجهات الدولة لتشجيع الشباب وأصحاب المبادرات.

وتهدف المؤسسة إلى إسناد 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية إلى الشباب المبادرين، حيث ستتم إدارة وتشغيل تلك المحطات، من خلال الشباب المبادرين، مما سيعطي دورا أكبر للمبادرين الكويتيين للمشاركة في المشاريع، مشيرة إلى أنه تم وضع تصور لإدارة تلك المحطات، وننتظر أخذ الموافقات عليه بحيث تكون الملكية في البداية للحكومة كمرحلة انتقالية.