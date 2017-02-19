مصطفى صالح

حلت الكويت بالمرتبة الثالثة خليجيا بعد كل من البحرين وقطر في متوسط استهلاك الفرد للكهرباء بمتوسط استهلاك يصل الى 14.9 ألف كيلو وات سنويا للفرد وهو المستوى الذي جعلها تحل بالمركز السابع عالميا ويشير التقرير الصادر عن البنك الدولي الى ان تلك الإحصائيات ليست مؤشرا فقط على مستوى استهلاك الكهرباء بناء على الظروف المناخية التي تعيشها كل دولة ولكنها احد المؤشرات على التقدم الصناعي او مستوى الرفاهية لمواطني تلك البلدان.

وكان البنك الدولي أصدر إحصائية حول استهلاك الطاقة الكهربائية بالعالم، محتسبا متوسط نصيب الفرد السنوي من استهلاك الكهرباء (كيلو وات/ساعة)، حيث احتلت ايسلندا المركز الأول بنصيب الفرد من استهلاك الكهرباء يبلغ 54.79 ألف كيلو وات، فيما احتلت النرويج المركز الثاني بـ 23.32 ألف كيلو وات.

وجاءت البحرين بالمركز الثالث عالميا والاول خليجيا وعربيا بـ 18.216 كيلو وات، وجاءت في المركز الثاني خليجيا دولة قطر بمتوسط استهلاك فاق الكويت بنسبة ضئيلة ليصل الى 15.4 ألف كيلو وات، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بمتوسط استهلاك وصل الى 10.9 آلاف كيلو وات سنويا وحل تحت مستوى العشرة آلاف كيلو وات كل من مواطني السعودية وعمان بمتوسطات وصلت الى 8.7 آلاف و5.98 آلاف كيلو وات لكليهما على التوالي.

يذكر ان الولايات المتحدة الأميركية صاحبة اكبر اقتصاد في العالم قد حلت بالمركز الحادي عشر في القائمة بمتوسط استهلاك يصل الى 13 ألف كيلو وات سنويا للفرد الواحد.