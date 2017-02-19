الخرافي: تأسيس مشروعات شبابية صناعية لتحريك الاقتصاد

الزهير: دعم مشاريع الشباب وتوفير التمويل اللازم لها

أعلن اتحاد الصناعات الكويتية عن تنظيمه لمشروع «مصنع المبادرين الثاني» بالشراكة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد نجاح تجربة «مصنع المبادرين الأول» في تحفيز الشباب على الدخول في مجال العمل الحر، وتأسيس العديد من المشاريع الصناعية، مشيرا إلى بدء تلقي طلبات المشاركة في المشروع ابتداء من اليوم على أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع مطلع مارس المقبل.

وحول هذا الموضوع، أكد رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي أن هذا المشروع يأتي في إطار مساعي الاتحاد وإيمانه التام بضرورة تقديم الدعم للشباب وتشجيعهم على خوض تجربة العمل الحر، وتأسيس مشروعات شبابية ذات طابع صناعي لتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي.

وأضاف الخرافي أن المشروع يهدف إلى خلق جيل مميز من الشباب أصحاب الطاقات والإبداعات، وتوفير فرص تطوير الصناعات أو الحرف التي يوجد بها عجز كالصناعات التحويلية أو المساندة، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين المبادرين بعضهم البعض، والمبادرين والحكومة، والمبادرين والقطاع الخاص.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير إن التعاون بين الصندوق واتحاد الصناعات هدفه توعية المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية العمل الحر وعلاقته بتطوير قطاعات الدولة المختلفة ومنها الصناعي، كذلك التعريف بالخدمات التي يقدمها الصندوق.

وأوضح الزهير أن قانون إنشاء الصندوق نص على إدراج كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة هي مظلة الصندوق الوطني بدءا من احتضان المبادرين وتأهيلهم نفسيا وفنيا وإداريا فضلا عن توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

طريقة التسجيل

التسجيل في المشروع متاح عبر البوابة الإلكترونية لاتحاد الصناعات كخطوة أولى للراغبين من الأفراد ومن أصحاب الأفكار والمبادرين في المشاركة بالمشروع، حيث سيجري فرز واختيار نماذج المتقدمين وفقا لمعايير معينة عن طريق فريق عمل المشروع أهمها طبيعة الفكرة ومدى ملاءمتها لأن تتحول إلى مشروع ذي قيمة مضافة، والمؤهلات والمهارات الشخصية للمتقدمين ومدى استيفائهم للشروط المطلوبة كمبادرين مستفيدين من خدمات الصندوق، وسيتم اختيار أفضل المتقدمين للمشاركة والحضور في ورشة العمل «Presentation and Communication Skills» لمدة يومين ليتسنى لهم تقديم وعرض مشاريعهم أمام لجنة التقييم، لتتم تصفية أفضل المتقدمين عن طريق لجنة التقييم.

مراحل المشروع

يتضمن المشروع مرحلة التدريب التأسيسي التي تعمل على اكتساب أهم المهارات المطلوبة لإنشاء المشروع، مثل مرحلة إعداد المشروع وتحديد وإعداد دراسة الجدوى، وإدارة المشاريع، وتمويل وتسويق المشروع، وضبط الجودة، والأبعاد القانونية لإنشاء المشاريع الصغيرة، بينما يتضمن التدريب الفني تنفيذ 4 باقات من البرامج التدريبية الفنية تحت تنفيذ وإشراف مدربين مختصين في مجال التدريب الفني في المصانع المحلية، كما سيتخلل المشروع ورشة عمل معتمدة من جامعة اكسفورد، لينتهي المشروع ببرنامج زيارة الى احدى الدول الصناعية للمتميزين من المشاركين في المشروع.