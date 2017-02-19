محمود فاروق

أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية متجددة مع شركة «الملا العالمية للتمويل» بموجبها سيقوم البنك بزيادة المبلغ الخاص بالاستحواذ على محافظ تمويلية من شركة «الملا العالمية للتمويل» لتصل إلى 50 مليون دينار.

وتعكس هذه الاتفاقية الاستثنائية، التزام البنك بتقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائه ومطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي أيضا تأتي متوافقة مع استراتيجية البنك التوسعية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى ان هذا التعاون بين بنك وربة وشركة الملا العالمية للتمويل يأتي اثر النجاح الكبير للتعاون الأول بين المؤسستين في عام 2015، حيث كان البنك قد استحوذ على محفظة تمويلية من الشركة بقيمة 30 مليون دينار.وبهذا الشأن، صرح شاهين حمد الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة: «بأن هذه الصفقة تشكل نموذجا للشركات الباحثة عن مصادر موثوقة للتمويل والسيولة، كما تعكس التزام بنك وربة بتقديم حلولا تمويلية إسلامية مبتكرة عبر ما يتيحه من تسهيلات تمويلية ما يساعد الشركات على تعزيز إدارة أصولها. وهذا الاتفاق مؤشر واضح على مقدرة بنك وربة في المشاركة الفعالة بتطوير الاقتصاد الإسلامي في الكويت وأيضا على مستوى العالم».

وأضاف: «نحن فخورون لإتمام هذه الصفقة الثانية مع شركة الملا العالمية للتمويل والتي تعد إحدى أعرق الشركات العاملة في مجالات متعددة منها التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي، وتجسد هذه الصفقة خطوة تؤكد صحة مسار استراتيجية البنك في التعاون مع الشركات المحلية في مختلف القطاعات وبأسلوب يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما تأتي في إطار حرصنا على التواصل مع عملائنا من الشركات الذين نعتبرهم شركاء لنا في أي إنجاز أو نجاح يتم تحقيقه، ويحثنا على بذل الجهود المستمرة لتلبية احتياجاتهم التمويلية ومن ثم تطوير الوسائل التي تخدم تلك الاحتياجات».

فائدة ومنفعة

من جانبه، قال خالد المريخي، الرئيس التنفيذي في شركة الملا العالمية للتمويل: نحن سعداء وفخورون بتعاوننا مع بنك وربة وللمرة الثانية، للترتيب لهذه الهيكلة المتميزة، الأمر الذي سيعود بالفائدة والمنفعة على كلتا الشركتين.هذا، وقد شهد نشاط شركة الملا العالمية للتمويل نموا واضحا بعد أن أصبحت شركة تمويل متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومرخصة من قبل بنك الكويت المركزي في شهر ديسمبر من عام 2013. وأضاف: «لقد أثبتت التجربة الأولى من تعاوننا مع بنك وربة، متانة البنك ومهنيته في توفير حلول تمويل مصرفية مبتكرة التي عززت من مكانته في قطاع الصيرفة الإسلامية، وقد ساهمت هذه الحلول، الى حد كبير في تعزيز مكانتنا وتوفير حلول تمويلية بناءة ومرنة لعملائنا».

الصفقة الجديدة.. تجسيد لإستراتيجية جديدة

تنبثق الصفقة الجديدة من استراتيجية بنك وربة الجديدة التي اعتمدها بالتعاون مع ماكنزي اند كومباني العالمية للاستشارات.

وهي ترتكز في بنودها الأولوية على توفير أدوات استثمار مصرفية رائدة وخدمات تمويلية رائدة لدعم قطاع الشركات والاستثمار وتطوير نمو أرباح البنك وتحويله الى مؤسسة مصرفية تؤمن خدمات ريادية لقطاع الأعمال مع متابعة نجاحاته في قطاع التجزئة.

وتتضمن بنود الاستراتيجية الخمسية أيضا، أولويات تتمحور حول تعزيز أهداف البنك بتوفير خدمات مصرفية راقية للعملاء وتعزيز البنية الرقمية للبنك.