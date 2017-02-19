قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت شهدت خلال هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب لدى المتداولين فيها، انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية 2016، خاصة أن معظم الشركات لم تقم بالإفصاح عن هذه النتائج بعد على الرغم من مرور أكثر من نصف المهلة القانونية الممنوحة لها للإعلان عن بياناتها المالية التي ستنتهي بنهاية مارس المقبل.

وفي هذا الصدد، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية عن العام 2016 حتى نهاية الأسبوع المنقضي إلى 49 شركة،

محققة ما يقرب من 1.02 مليار دينار أرباحا صافية، وذلك بنمو نسبته 7.33% عن نتائج ذات الشركات في العام 2015، والتي بلغت 952.12 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن البورصة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تعويض بعض خسائرها التي تكبدتها منذ بداية الشهر الجاري على وقع عمليات التجميع وعمليات الشراء القوية التي استهدفت الأسهم القيادية، وكذلك عمليات المضاربة التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة بعد حركة التصحيح التي شهدتها البورصة في الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك في ظل تفاؤل الكثير من المتداولين بشأن نتائج الشركات المدرجة وتوزيعاتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث شهد الأسبوع المنقضي إعلان بعض الشركات عن بياناتها المالية كان معظمها ضمن النطاق الإيجابي.