«نيفو إسطنبول» مشروع في واحد من أهم المراكز التجارية في تركيا

8 ملايين متر مربع مساحة محفظة «وادي دجلة» من الأراضي في 6 مناطق رئيسية في مصر بقيمة تتجاوز مليار دولار

الصباح: «إعمار الشرق الأوسط» نقلة نوعية في سوق العقار الكويتي

نخطط لضخ استثمارات قوية تتخطى الـ100 مليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة

سليمان: نسعى لطرح وجهة نظر مختلفة تحمل قدراً كبيراً من الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين

«هيروكولانيوم» مشروع ذو موقع مميز في قلب مدينة ليفربول البريطانية

تعقد شركة اعمار الشرق الأوسط العقارية في السابعة من مساء اليوم في فندق الجميرا قاعة بدرية مؤتمرا صحافيا تكشف فيه عن باقة متنوعة من مشاريعها العقارية حول العالم.وقالت رئيسة مجلس إدارة الشركة الشيخة فاطمة حمود الصباح في تصريح صحافي: «سنكشف اليوم عن جديد شركة إعمار الشرق الأوسط في السوق الكويتي، ونسعى لإحداث نقلة نوعية في سوق العقار الكويتي لتكون إضافة حقيقية تسهم في تطوير القطاع».وأضافت: «(إعمار الشرق الأوسط) تعمل وفق استراتيجية دقيقة ومدروسة لتحقيق أهدافها الموضوعة بتأنٍ، حيث بدأنا بالدخول في سوق العقار الدولي كمسوقين أولا من خلال اختيار أسواق مستقرة وآمنة ومرغوبة وعقد تفاهمات واتفاقات واضحة المعالم مع مطورين عقاريين يتمتعون بالسمعة الطيبة والتميز ولهم تاريخ حافل في مجال التطوير العقاري عالميا».وعن خطط الشركة المستقبلية، قالت: «نخطط للانتقال في القريب العاجل من التسويق إلى التطوير العقاري والاستثمار في عدة أسواق اقليمية وعالمية، كما نهدف إلى الدخول بقوة في مجال التطوير العقاري داخل السوق الكويتي حيث نستهدف ضخ استثمارات قوية تتخطى الـ100 مليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة ودخول مجموعة مختارة من المستثمرين لنكون قوى تصب في صالح الكويت والاقتصاد الوطني، وسنركز في استثماراتنا المحلية داخل الكويت على القطاعين السكني والاستثماري وذلك عبر مشاريع مختارة ستكون بمنزلة ثورة حقيقية في الاستثمار العقاري بمفهوم جديد يحمل في طياته المسؤولية الاجتماعية التي تحتم علينا الاسهام في تنشيط الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مبتكرة لمشكلة الاسكان برؤية عصرية تضيف بعدا جديدا للعمران الكويتي بشكل مشرف ومتوازن».من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي والشريك في الشركة شيرين سليمان بهذه المناسبة: «سنطرح مساء اليوم بشكل رسمي باقة من مشاريعنا المتميزة في السوق الكويتي، وسيشارك في المؤتمر الصحافي ممثلون للمطورين العقاريين ملاك المشاريع العقارية التي نسوقها».وعن الشركة قالت سليمان: «(إعمار الشرق الأوسط) شركة متخصصة في مجال العقارات الدولية وتتمتع بخبرة واسعة وفريق عمل محترف يسعى لتحقيق أهداف الشركة المتمثلة في تقديم أفضل خدمة ممكنة تلبي جميع احتياجات العملاء، وتتمحور رؤيتنا في طرح وجهة نظر مختلفة تحمل قدر كبير من المصداقية والشفافية وتراعي قوانين التملك العقاري والاستثمار في الدول التي نطرح فيها مشاريعنا بما يضمن حقوق وأموال الملاك والمستثمرين، حيث نطرح مشاريع مأمونة وموثوقة في مناطق منتقاة بدقة تتمتع بالإقبال الكبير وتوافر الخدمات بما يؤهل المالك للاستثمار المستقبلي فيها».وأضافت: «سنطرح باقة من أهم مشاريعنا العقارية في كل من المملكة المتحدة وجمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية، وهي مشاريع مدروسة بعناية وقائمة بالفعل وذات مزايا مغرية».وعن مشروع الشركة في بريطانيا قالت: «نسوق واحدا من المشاريع المتميزة في واحدة من المدن البريطانية وهي مدينة ليفربول والتي تعتبر العاصمة الثانية لبريطانيا، وتتميز مدينة ليفربول باقتصادها القوي الذي يحتل مكانة مهمّة بين اقتصادات مدن المملكة الأخرى، ويعتمد هذا الاقتصاد على عدة قطاعاتٍ وهي الصناعة، والخدمات، والسياحة، والتعليم، والصحة، والتمويل، والتأمين، ووسائل الإعلام، وتلعب السياحة فيها دوراً مهماً في زيادة الدخل، حيث يفد إليها السياح من مختلف دول العالم للتمتع بمعالمها المختلفة مثل حدائق فيكتوريا، والحي الثقافي، والمنطقة التجارية وغيرها».وأضافت: «نطرح مشروع هيروكولانيوم ذا الموقع المميز على الطريق المباشر الذي يقودك إلى وسط المدينة، وهو مشروع تطويري خلاب بالقرب من نهر ميرسي ويتمتع باطلالة بحرية رائعة وعلى مقربة من ساحل يرل وغير بعيد من الجبال الويلزية ذات الطبيعة الخلابة، ويتمتع (هيركولانيوم) أيضا باطلالة مذهلة على ليفربول مارينا حيث ترسو العديد من القوارب الصغيرة واليخوت ويقع (هيركولانيوم) على الطريق المباشر إلى وسط المدينة وفي قلب ليفربول النابض بالحياة والمطاعم والمسارح وصالات الموسيقى ودور السينما وبالقرب من مركز التسوق والمقاهي».وعن وصف المشروع قالت: «يتكون المشروع من 119 غرفة بمساحات مختلفة، حيث يضم Herculaneum Quay خليطا من شقق ذات غرفة، غرفتين، وثلاث غرف نوم مع ميزة اضافية وهي احواض سباحة خاصة وثلاثة مستويات لمواقف السيارات تحت الأرض، وتحتوي جميع الغرف على نوافذ من الأرض إلى السقف لضمان الحصول على أفضل إطلالات على النهر والمدينة، كما توجد بلكونات لمعظم الشقق، بالاضافة إلى حدائق سطح وتتوافر الحراسة والامن على مدار الـ24 ساعة».وانتقلت سليمان بالحديث عن مشاريع الشركة في تركيا بقولها: «نطرح في السوق الكويتي واحدا من أميز المشاريع العقارية في مدينة اسطنبول التركية وهو مشروع نيفو اسطنبول، والمشروع يتكون من 6 بلوكات واجمالي 1418 وحدة مستقلة و 223 وحدة تجارية على ارض تبلغ مساحتھا 42 دنم».وعن مميزات المشروع قالت: «المشروع قريب من جميع الخدمات حيث يقع في وسط مدينة اسطنبول، ويمتاز كذلك بمخارجه ومداخله الكثيرة وقربه من وسائل المواصلات والمتروباصات وشبكة السكة الحديدية وخط مترو كونشلي 4 الذي سيدخل الخدمة قريباً، وموقع المشروع هو نقطة تقاطع لعدد من أهم الطرق في اسطنبول حيث تلتقي فيه طرق باسين اكسبرس وطريق كونشلي وطريق اوروبا ترانزيت السريع وطريق الساحل والتي تقودك بسهولة الى طريق شمالي مارمارا».وأضافت: «ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻴﻔﻮ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺗﺰداد في ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور كل عام.ويعتبر طريق باسين اﻛﺴبرس، في ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا، ﻛﻤﻜﺎن بديل لاماكن العمل المركزية في اسطنبول، مثل شارع بويوك درة وماسلك بفضل الاستثمارات المستمرة بسرعة في المنطقة، فالعقارات الموجودة في منطقة باسين اكسبرس كمثال ارتفعت قيمتها بنسسبة 45% خلال عام ونصف العام ومن المنتظر ان تصبح من اهم المراكز التجارية البديلة في المدينة».وأضافت: «يحتوي المشروع على 70 محلا تجاريا مكونة من مطاعم ومقاه ويتمتع كذلك بمساحات خضراء ومسابح داخلية وخارجية وملاعب رياضية مختلفة وناد رياضي متكامل وغرف ساونا وبخار وحمام تركي وحضانة وصالات وملاعب خاصة للأطفال».وعن وصف المشاريع التي تسوقها الشركة في جمهورية مصر العربية، قالت: «نسوق باقة مشاريع متنوعة مملوكة لشركة وادي دجلة القابضة ذات السمعة الطيبة والمشاريع المتميزة، و(إعمار الشرق الأوسط) هي وكيل لـ(وادي دجلة) في الكويت، وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية من شركات التطوير العقاري المتكاملة، والتي تم تأسيسها عام 2005، وهي احدى الشركات التابعة لشركة وادي دجلة القابضة، وتتميز وادي دجلة للتنمية العقارية بنموذج أعمالها الناجح، حيث تعمل في العديد من قطاعات التطوير العقاري، بما في ذلك المجتمعات السكنية والمنتجعات، بالإضافة لدعمها لقطاع مشروعات البنية التحتية.وأضافت: «تبلغ مساحة الأراضي التي في حوزة الشركة حالياً 8 ملايين متر مربع موزعة على 20 مشروعا، منها مشروعات سكنية مثل بيراميدز ووك وريفر ووك، تيجان المعادي وتيجان زهراء المعادي، كانال ريزيدانس، فيكتوريا ريزيدانس، برومينيد أكتوبر، برومينيد معادي، برومينيد نيو كايرو ونيوبوليس، هذا إلى جانب عدد من المنتجعات مثل مارينا وادي دجلة، بلومار الدوم، بلومار السخنة، بلومارهيلز، بلومار سيدي عبدالرحمن، بلومار الغردقة، مورانو و مدى.وعدد من المشروعات الأخرى في القاهرة الجديدة والسخنة والساحل الشمالي التي مازالت تحت الدراسة حاليا». واوضحت قائلة: «8 ملايين متر مربع هي مساحة محافظة وادي دجلة من الأراضي بقيمة تتخطي المليار دولار موزعة في 6 مناطق رئيسية منها القاهرة الجديدة، المعادي، السادس من أكتوبر، العين السخنة، الساحل الشمالي والغردقة، وتستحوذ الشركة على أراض بشرق القاهرة تتجاوز 70% من محفظة أراضيها والتي تبلغ 20 مشروعا».وعن المشاريع المطروحة قالت: «يوجد مشروع نيوبوليس والذي يقع في مدينة المستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة وهي تعتبر البوابة الغربية للعاصمة الجديدة وتقع على مساحة 545 فدانا، ويتكون المشروع من 15000 وحدة سكنية شقق ودوبلكسات نصف تشطيب ويبلغ إجمالي مساحته 2.5 مليون متر مربع وتصل استثمارات المرحلة الأولى منه الى 2.8 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي استثمارات المشروع 13 مليار جنيه. والقيمة البيعية المستهدفة تقدر بـ 20 مليار جنيه. كما أن هذه المساحة ستضم خدمات متنوعة منها نادي وادي دجلة ومدرسة وعيادات طبية وحضانات ومسطحات تجارية وإدارية ضخمة».واستطردت عن باقي المشاريع في جمهورية مصر العربية قائلة: «يأتي في المقدمة مشروع مورانو بالعين السخنة حيث يجري حاليا استكمال تسويق المشروع وهو أحدث مشروعات الشركة في العين السخنة ويقع على مساحة 470 ألف متر مربع ويتضمن ما يقرب من 2000 وحدة بالاضافة الى فندق سياحي 4 نجوم يتكون من 110 غرفة الى جانب المطاعم والكافيتريات، حمامات السباحة، ناد صحي وشاطئ خاص. ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1.5 مليار جنيه، وتم طرح المشروع في 2015. ويتكون المشروع من 3 مراحل وأهم ما يميز المشروع غير أنه مصمم على طراز الجزيرة الإيطالية مورانو أن مجرى العين السخنة يمر في أرضه.وأضافت: «يوجد كذلك مشروع بلومار السخنة وهو أحد مشروعات الشركة بالعين السخنة الذي تم طرحه في أول 2014 ويقع على مساحة مليون ومائة متر مربع تقريبا ويحتوي المشروع على فندق وحمامات سباحة ومنطقة ملاه للأطفال ومنطقة تجارية الى جانب ألعاب مائية وأتوبيس داخلي لسهولة التنقل. ويضم المشروع 3000 وحدة ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1.5 مليار جنيه بتكلفة إنشائية 505 ملايين، كما يوجد مشروع مدى بالعين السخنة الذي يقع في موقع إستراتيجي فريد بالعين السخنة حيث يبعد 22 كيلو من نهاية طريق القطامية، على إجمالي مساحة 320 ألف متر. وقد صمم هذا المشروع على أفضل التصاميم الهندسية والمعمارية حيث تطل جميع الوحدات على البحر مباشرة.وتبعد المرحلة الأولى للمشروع 100 متر تقريبا من البحر الى جانب انه سيتم بناء باقي وحدات المشروع على مستويات مختلفة في الجبل حتى يتسنى للجميع التمتع بجمال الطبيعة واطلالة البحر. وقد تم طرح المشروع في نوفمبر 2016 على أن يتم تسليم المرحلة الأولى منه بعد 4 سنوات من التعاقد. وإلى جانب أهم مميزات المشروع وهي الأطلالة الكاملة على البحر يقدم المشروع أيضا العديد من الخدمات (حمام سباحة بطول الشاطئ، منطقة تجارية، كافيهات داخلية وخارجية، جيم بفيو كامل للبحر، مناطق خضراء وفندق)، وتتكون المرحلة الأولى من 700 وحدة عبارة عن شاليهات بمساحات مختلفة تبدأ من 95 مترا الى 210 امتار يبعد كل منها حوالي 100 متر عن شاطئ البحر».واختتمت سليمان تصريحها بالحديث عن خطط الشركة المستقبلية بقولها: «ندرس حالياً الدخول في أسواق جديدة كلياً لنكون أول من يسوق مشاريع فيها داخل السوق الكويتي، وملتزمون دوماً بتقديم مشاريع متميزة تناسب شرائح متعددة من العملاء بالكويت سواء مواطنون او وافدون».