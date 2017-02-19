أظهرت بيانات وصول الناقلات التي جاءت من مصادر وقيمتها تومسون رويترز أويل أناليتيكس أن شركة إيسار أويل الهندية أحد المشترين الأساسيين للنفط الإيراني استوردت كميات أقل بنسبة 1.5% من طهران في يناير مقارنة بالشهر السابق. وأظهرت البيانات أن إجمالي الشحنات الذي حصل عليه إيسار أويل من طهران ارتفع 56% إلى نحو 175 ألفا و600 برميل يوميا في الأشهر العشرة الأولى من السنة التعاقدية التي بدأت في الأول من أبريل 2016. وارتفعت واردات الهند النفطية من إيران 1.5% في يناير مقارنة بالشهر السابق. وبحسب البيانات استوردت إيسار 118 ألف برميل يوميا من طهران في يناير مقارنة بـ 66 ألفا و300 برميل يوميا في الفترة ذاتها قبل عام. وانخفض إجمالي واردات إيسار من الخام في يناير 24% مقارنة بديسمبر إلى نحو 340 ألفا و400 برميل يوميا وفق البيانات.