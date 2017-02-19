الصين تفضل استقرار اليوان على النمو لكبح هروب رؤوس الأموال

أشــار تحلــيـــل QNB الاقتصادي الى ان احتياطيات الصين من العملات الأجنبية تراجعت إلى أقل من 3 تريليونات دولار في يناير، وهو أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات بعد الذروة التي بلغتها في يونيو 2014 عند 4 تريليونات دولار.

وجاء هذا التراجع الكبير نتيجة لسياسة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لدعم اليوان الصيني من خلال بيع احتياطيات الدولار بهدف منع العملة المحلية من التراجع. وكان السبب الرئيسي للضغط النزولي على اليوان والانخفاض الأولي في الاحتياطيات هو ازدياد هروب رؤوس الأموال، فقد بلغ صافي التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال 654 مليار دولار في عام 2016 و673 مليار دولار أميركي في 2015، أو ما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لتحليل QNB، كانت التدفقات الخارجية الكبيرة لرؤوس الأموال مدفوعة بأربعة عوامل:

أولا، تباطؤ زخم النمو في الصين مع تحول البلاد من النمو المدفوع بالاستثمار والصادرات، وهو ما يتطلب قدرا كبيرا من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إلى اقتصاد أقل اعتمادا على رأس المال وقائم على الاستهلاك، وأدى ذلك إلى تقليل عوائد المستثمرين. وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباعا في كل عام منذ عام 2010، العام الذي كان متوسط النمو يبلغ فيه 10.6%، إلى أن بلغ معدل النمو 6.7% في عام 2016.

ثانيا، أدى تزايد أوجه القصور المالي إلى تقليل ثقة المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل. فمشكلة فائض الطاقة الإنتاجية تهدد القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الصلب والفحم، وتجاوزت ديون الشركات حاليا 160% من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبحت سوق المنازل هشة. وعلاوة على ذلك، بدأت الحكومة تدريجيا في تقليص سياساتها التحفيزية وتشديد قوانين الإقراض في محاولة للحد من أوجه القصور. وقد أدت هذه التطورات إلى تقليص جذب التدفقات الرأسمالية الواردة ونتيجة لذلك تجاوز الاستثمار المباشر في الخارج الاستثمار الأجنبي المباشر في الداخل في عام 2016، حيث بلغت نسبة صافي التدفقات الخارجية للاستثمار المباشر 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع صافي تدفقات واردة بنسبة 0.6% في عام 2015 و1.4% في عام 2014.

ثالثا، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية إلى اجتذاب رؤوس الأموال بعيدا عن الصين. فقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس منذ ديسمبر 2015 ويتوقع أن يقوم بجولة إضافية من رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في عام 2017 (انظر تقريرنا الاقتصادي الاقتصاد الأميركي في 2017 ـ زيادة النمو بنسبة 2% ورفع أسعار الفائدة مرتين).

وقد دعمت سياسة التشديد النقدي ارتفاع قيمة الدولار. فمنذ يونيو 2014، ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 24.7% مقابل سلة من العملات الأخرى. وأمام تقلص العائدات المحلية وتراجع قيمة العملة، بدأ المستثمرون الصينيون بتنويع محافظهم والتخلي تدريجيا عن الانحياز التاريخي للاستثمار المحلي.

وسجلت الصين صافي تدفقات خارجة للمحفظة بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 و2016 مقارنة بصافي تدفقات واردة للمحفظة بنسبة 0.8% في 2014. رابعا، أدت المخاوف بشأن تراجع قيمة اليوان الصيني إلى زيادة التدفقات الخارجة مع سعي الشركات والبنوك لسداد ديونها الخارجية. فبعيد الأزمة المالية، قامت الصين بتحرير الوصول إلى أسواق الدين الخارجي.

وقفز مستوى الديون الخارجية من أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى أكثر من 12% في 2015 مع استفادة الشركات والبنوك من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع قيمة الدولار الأميركي.