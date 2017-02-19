محمود عيسى

أوضح موقع «اوبن بي ار» ان النفط الصخري يحتوي على المواد العضوية التي يتم تحويلها إلى النفوط الاصطناعية عن طريق الانحلال الحراري والهدرجة أو التحليل الحراري. وتملك الولايات المتحدة أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الصخري وتليها روسيا. وعلى الرغم من تكلفة الإنتاج العالية واسعار النفط المنخفضة، فقد ساهم سوق النفط الصخري بأكثر من 50% من إجمالي سوق النفط في الولايات المتحدة في عام 2015.

وقال الموقع ان منظمة أوپيك سوف تزيد من النفط المعروض في السوق العالمية والوقت ذاته تعمل على ابقاء السعر منخفضا، تنتج أوپيك النفط بتكلفة حوالي 10 دولارات للبرميل في حين تبلغ تكاليف انتاج النفط الصخري حوالي 25 دولارا للبرميل. وقد ارغم هذا الوضع عددا كبيرا من منتجي النفط الصخري لخفض الإنتاج، وادى ذلك بدوره الى ضغوط مكثفة على سعر النفط في السوق الدولية.

واضاف الموقع أن أوپيك خفضت أوپيك أسعار النفط وزادت انتاجها في نوفمبر 2014 لاحباط منتجي النفط الصخري في العالم، وقد أدى ذلك الى تجميد إنتاج النفط الصخري من قبل المنتجين، ما تسبب في انتكاسة كبيرة لسوق النفط الصخري العالمي، كما ادى الى زيادة بشكل كبير في عدد آبار النفط المحفورة وغير المكتملة.

واجبرت هذه الأسباب النفط الأميركية لتصبح مبتكرة وفعالة. الآن، حيث اصبحت قادرة على خفض تكلفة إنتاجها، ونشر منصات الحفر ذات الكفاءة العالية بالاضافة الى زيادة الإنتاجية.ومنذ يوليو عام 2016، كانت هناك زيادة بنسبة 20% في عدد منصات النفط. وزاد منتجو النفط أيضا صادراتهم إلى الهند.

وتعني هذه الاتجاهات اطلاق النفط الصخري الاميركي من مكامنه، ومن المتوقع أن تكتسب سوق النفط الصخري زخما في الفترة المقبلة بدءا من منتصف 2017، وستتجلى اثاره في فترة وجيزة بما لا تتعدى عام 2026.