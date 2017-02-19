نقل عن علي كاردور رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إن إيران تتوقع أن يصل إنتاجها النفطي إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول منتصف أبريل أي بعد شهر من الموعد المقرر.

وقالت إيران إن إنتاجها اليومي خلال شهر يناير قارب على 3.9 ملايين برميل.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن كاردور قوله «كان من المقرر أن نصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية السنة (الإيرانية في 20 مارس). سيتحقق هذا بتأخير مدته شهر».

وأضاف «بالطبع بلغ إنتاج إيران من النفط الخام 4.2 ملايين برميل يوميا في مرحلة ما لكنه تراجع فيما بعد».

ووفقا لاتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه أوپيك في ديسمبر سمح لإيران بزيادة إنتاجها بشكل بسيط عن معدلاته في أكتوبر.

وكانت طهران تطالب منذ فترة بالسماح لها بإعادة نصيبها في السوق الذي كانت فقدته بعد العقوبات التي فرضها عليها الغرب.