نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول كبير بشركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إن إيران اكتشفت احتياطيات من النفط الصخري تقدر بملياري برميل من الخام الخفيف في إقليم لورستان بغرب البلاد.
ونقلت الوكالة عن بهمن سليماني نائب مدير أعمال التنقيب بشركة النفط الوطنية الإيرانية قوله: «بناء على الدراسات تصل احتياطيات النفط الصخري في غالي كوه بلورستان إلى ملياري برميل.. من الخام الخفيف».
وقال سليماني إن أعمال تنقيب عن احتياطيات النفط الصخري تجرى أيضا في المنطقة وإن الدراسات من المتوقع استكمالها بحلول أكتوبر 2017.
وتبلغ احتياطيات النفط المؤكدة في إيران نحو 160 مليار برميل وتمثل حوالي 10% من إجمالي احتياطيات النفط في العالم مما يضع البلاد في المرتبة الرابعة بين الدول الغنية بالنفط.