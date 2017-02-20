جائزتان قيمةكل منهما 1000 دينار كويتيلكل فائز خلالأيام العمل





أعلن بنك الخليج في 19 فبراير عن الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 12 - 16 فبراير 2017، وتشمل هذه السحوبات جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خلال أيام العمل، والفائزون هم:

مشعل غالي محسن العنزي، رائد عبدالله حسين الروغاني، زيد بدر محمود الخباز، ثويني ابراهيم الثويني، ساداتوله الله يدالله اغترافي نجف ابادي، محمد عبدالكريم محمد العوضي، نصار جريس ناصر العازمي، عبير فوزي خليف الظفيري، ايمان يوسف عيسي الشملان، مؤيد وجيه موسي ادريس.

هذا، وسيبدأ السحب الربع السنوي الأول في 30 مارس على جائزة 200 ألف دينار، يليه السحب ربع السنوي الثاني الذي سيجرى في 29 يونيو على جائزة 250 ألف دينار، ثم السحب ربع السنوي الثالث الذي سيقام في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار، أما السحب الرابع والأخير فسيكون في 11 يناير 2018 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويمنح حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

وهذا الحساب متاح للكويتيين والمقيمين في الكويت، وعند فتح حساب بحد أدنى للرصيد 200 دينار، يتأهل العملاء تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة القادمة شرط المحافظة على ذلك الحد الأدنى.